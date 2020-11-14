У матчі жіночого чемпіонату України з гандболу сталася масова бійка між гравчинями і тренерами (відео)

Тренер Борис Милославський сьогодні проявив зовсім не гандбольні навики

Південне дербі вийшло аж надто гарячим

Сьогодні, 14 листопада, херсонська «Дніпрянка» у матчі восьмого туру чемпіонату України з гандболу серед жінок перемогла 30:28 миколаївський «Реал». Проте цікаву зустріч затьмарила масова бійка між гравчинями та за участю тренерів обох команд.

Інцидент трапився наприкінці матчу, коли півсередня «Дніпрянки» Кароліна Савченко у відповідь на жорсткі дії суперниці в обороні відповіла опонентці ударом в обличчя. Миколаївська гандболістка в боргу теж не залишилася, після чого на майданчик вибіг тренер «Дніпрянки» Борис Милославський. У нього теж виник спаринг із одним із представників «Реала».

Врешті, судді вилучили з майданчика Кароліну Савченко, миколаївку Світлану Аксьонову, а також найактивніших забіяк з тренерських штабів.

Зауважимо, що найрезультативнішими в складі «Дніпрянки» були Ірина Морозенко (8 м’ячів), Анастасія Калигіна (7) і Наталія Панченко (6). У «Реала» найбільше забивали Владислава Слободян (7), Христина Бабій (7) та Світлана Аксьонова (6).

Після цієї перемоги «Дніпрянка» набрала вісім очок, випередила «Реал», у якого сім пунктів і вийшла на друге місце. Лідирує в чемпіонаті «Галичанка». У львів’янок вісім перемог у восьми матчах.