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    У матчі жіночого чемпіонату України з гандболу сталася масова бійка між гравчинями і тренерами (відео)

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    Тренер Борис Милославський сьогодні проявив зовсім не гандбольні навики - У матчі жіночого чемпіонату України з гандболу сталася масова бійка між гравчинями і тренерами (відео)
    Тренер Борис Милославський сьогодні проявив зовсім не гандбольні навики
    Світлина - Федерація гандболу України

    Південне дербі вийшло аж надто гарячим

    Сьогодні, 14 листопада, херсонська «Дніпрянка» у матчі восьмого туру чемпіонату України з гандболу серед жінок перемогла 30:28 миколаївський «Реал». Проте цікаву зустріч затьмарила масова бійка між гравчинями та за участю тренерів обох команд.

    Інцидент трапився наприкінці матчу, коли півсередня «Дніпрянки» Кароліна Савченко у відповідь на жорсткі дії суперниці в обороні відповіла опонентці ударом в обличчя. Миколаївська гандболістка в боргу теж не залишилася, після чого на майданчик вибіг тренер «Дніпрянки» Борис Милославський. У нього теж виник спаринг із одним із представників «Реала».

    Врешті, судді вилучили з майданчика Кароліну Савченко, миколаївку Світлану Аксьонову, а також найактивніших забіяк з тренерських штабів.

    Зауважимо, що найрезультативнішими в складі «Дніпрянки» були Ірина Морозенко (8 м’ячів), Анастасія Калигіна (7) і Наталія Панченко (6). У «Реала» найбільше забивали Владислава Слободян (7), Христина Бабій (7) та Світлана Аксьонова (6).

    Після цієї перемоги «Дніпрянка» набрала вісім очок, випередила «Реал», у якого сім пунктів і вийшла на друге місце. Лідирує в чемпіонаті «Галичанка». У львів’янок вісім перемог у восьми матчах.

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    Теги: бійка гандбол ГК «Дніпрянка» ГК «Реал» (Миколаїв) Світлана Аксьонова Кароліна Савченко Ірина Морозенко Анастасія Калигіна Наталія Панченко Борис Милославський Владислава Слободян Христина Бабій
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