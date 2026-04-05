Музичук здобула другу перемогу на Турнірі претенденток і повернула собі лідерство

Лідерка українських шахів проводить чудові змагання на Кіпрі

Українська гросмейстерка Анна Музичук повернула собі статус одноосібної лідерки Турніру претенденток 2026, що цими днями триває на Кіпрі. Про це повідомляє «Главком».

Перемога над Чжу Цзінер

Центральною подією ігрового дня стала принципова партія між Анною Музичук та Чжу Цзінер, у якій українка діяла чорними фігурами. Уже з дебюту суперниці обрали досить гострий варіант, однак саме Музичук вдалося краще зорієнтуватися у складній позиційній боротьбі.

Ключовим моментом зустрічі став 34-й хід, коли Цзінер припустилася серйозної помилки, недооцінивши атакувальний потенціал чорних. Українка миттєво скористалася шансом і розгорнула потужний наступ, який фактично не залишав опонентці можливостей для захисту. Вирішальним став витончений маневр ферзем на g3 – хід, що поставив короля білих у критичне становище та створив неминучу загрозу мату у два ходи.

Попри спроби знайти порятунок, позиція Чжу стрімко погіршувалася, і вже за кілька ходів стало очевидно, що уникнути поразки неможливо. Усвідомивши безвихідність ситуації, китаянка здалася на 37-му ходу, визнавши точність і силу гри суперниці. Ця перемога стала для Анни Музичук другою на турнірі за наявності чотирьох нічиїх, що дозволило їй дійти до позначки у чотири очки. Завдяки цьому результату українка зміцнила лідерство в турнірній таблиці та відірвалася від найближчих переслідувачок на цілий бал, зробивши вагому заявку на підсумковий успіх.

Турнірна таблиця Турніру претенденток

Анна Музичук (Україна) – 4 бали Чжу Цзінер (Китай) – 3 бали Олександра Горячкіна – 3 бали Катерина Лагно – 3 бали Дів’я Дешмух (Індія) – 3 бали Вайшалі Рамешбабу (Індія) – 3 бали Тан Чжуньї (Китай) – 2,5 бала Бібісара Асаубаєва (Казахстан) – 2,5 бала

Наступна зустріч

У неділю, 5 квітня, у сьомому турі Анна Музичук зустрінеться з представницею Казахстану Бібісарою Асаубаєвою, який завершить перше коло змагань. Початок партії запланований на 15:45 за київським часом. Перемога у цій грі може ще більше зміцнити позиції українки на шляху до головної мети – фінального матчу проти чинної чемпіонки світу Цзюй Веньцзюнь.

Турнір триватиме до 16 квітня, і попереду на шахісток чекає ще напружена боротьба.

Нагадаємо, що два тури тому українська шахістка Музичук вперше вийшла на перше місце у Турнірі претенденток.