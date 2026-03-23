Українська шахістка Музичук потрапила до складу учасників Турніру претенденток

Найкраща українська шахістка виступить в одному з головних змагань після відмови учасниці

Українська гросмейстерка Анна Музичук включена до списку учасниць Турніру претенденток 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФІДЕ.

Із запасної – в учасниці

Міжнародна федерація шахів оголосила про зміни у складі змагань в неділю, 22 березня 2026 року. Титулована українська шахістка Анна Музичук буде виступати тому, що індійська зірка Гампі Конеру несподівано знялася зі змагань за кілька днів до старту. Згідно з регламентом, вакантне місце запропонували лідерці за рейтингом серії жіночих турнірів 2024-2025 років серед тих, хто ще не мав кваліфікації.

Українка була дев'ятою в рейтингу, через що і отримала запрошення на турнір. Для неї це буде вже четвертий виступ на такому високому рівні. Попри невдачу у 2024 році, де вона посіла останнє місце, перемога на етапі Гранпрі в Австрії підтвердила її готовність знову боротися за шахову корону.

Причина відмова Конеру

Індійська гросмейстерка не стала їхати до Кіпру, де з 28 березня по 16 квітня мають відбутися змагання, через серйозні побоювання щодо безпеки. Регіон опинився в епіцентрі напруженості через конфлікт за участю США, Ізраїлю та Ірану. Конеру публічно заявила, що не почувається захищеною через загрозу авіаударів по військових базах на острові та збоїв у роботі авіаційних вузлів. «Жодна подія, якою б важливою вона не була, не може бути вищою за особисту безпеку», – наголосила індійка у своєму зверненні в соціальних мережах. Варто зазначити, що німецький бізнесмен Вадим Розенштейн навіть пропонував перенести турнір до Німеччини, взявши на себе всі витрати, проте ФІДЕ відхилила цю пропозицію, наполягаючи на проведенні ігор у містечку Пея поблизу Пафоса.

Склад учасниць та формат турніру

Турнір претенденток 2026 пройде паралельно з чоловічими змаганнями. Анна Музичук приєднається до надзвичайно сильного складу, де за право зіграти матч за звання чемпіонки світу боротимуться Тань Чжуньї, Чжу Цзіньер, Дів'я Дешмукх, «нейтральні» Олександра Горячкіна та Катерина Лагно, Вайшалі Рамешбабу та Бібісара Асаубаєва. Виконавчий директор ФІДЕ Еміль Сутовський підтвердив, що попри вихід Конеру та складну логістику в регіоні, графік змагань залишається незмінним. Переможниця турніру отримає шанс кинути виклик чинній чемпіонці світу Цзюй Веньцзюнь у фінальному поєдинку за титул.

Нагадаємо, що шахістка Анна Музичук здобула срібло Чемпіонату світу з бліцу. У фіналі вона поступилася представниці Казахстану Бібісарі Ассаубаєвій.