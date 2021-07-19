Гімнаст з Ірландії перевірив антисекс-ліжко на Олімпіаді в Токіо (відео)

Спортсмен розвіяв припущення, що каркас спального місця витримує не більше 200 кг

На Олімпіаді в Японії для спортсменів встановили спеціальні ліжка, які витримують вагу не більше 200 кг. Ірландський гімнаст Ріс Маккленахан протестував його. Спортсмен опублікував в Twitter відео, як робить кілька стрибків на ліжку, після чого воно залишається неушкодженим.

«Ці ліжка повинні бути «антисекс». Вони зроблені з картону, це правда, але кажуть, що вони ламаються від різких рухів. Так ось, це фейк!» – сказав Маккленахан.

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

Раніше стало відомо, що в Олімпійському селищі стоять ліжка, які розраховані на одну людину, витримують до 200 кг і ламаються від різких рухів. Дизайн меблів затвердив Міжнародний олімпійський комітет, щоб «уникнути непотрібних форм фізичного контакту».

Олімпіада-2020 на Токіо стартує 23 липня 2021 року і триватиме до 8 серпня.

Раніше спортсменка розповіла про інтимні стосунки та п’яні вечірки на Олімпіаді.