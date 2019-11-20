У Москві шахрай видавав себе за воротаря «Спартака»
Артьом Ребров
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Зловмисник намагався отримати банківську карту на ім’я футболіста
У Москві шахрай намагався отримати банківську карту на ім’я воротаря футбольного «Спартака» Артьома Реброва.
Невідомий надав у банку високоякісну копію паспорта футболіста, реквізити якої повністю співпадають з реальними даними документа Реброва, інформує Sport24.
Зловмисник намагався отримати платіжну карту, що йому майже вдалося. Він лише не встиг скористатися нею.
Пізніше співробітники банку зв’язалися з футболістом та повідомили йому про спробу шахрайства.
Інформацію про зловмисника служба безпеки банку передала в поліцію та відповідну службу «Спартака».