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    У Москві шахрай видавав себе за воротаря «Спартака»

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    Артьом Ребров - У Москві шахрай видавав себе за воротаря «Спартака»
    Артьом Ребров
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    Зловмисник намагався отримати банківську карту на ім’я футболіста

    У Москві шахрай намагався отримати банківську карту на ім’я воротаря футбольного «Спартака» Артьома Реброва.

    Невідомий надав у банку високоякісну копію паспорта футболіста, реквізити якої повністю співпадають з реальними даними документа Реброва, інформує Sport24.  

    Зловмисник намагався отримати платіжну карту, що йому майже вдалося. Він лише не встиг скористатися нею.

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    Пізніше співробітники банку зв’язалися з футболістом та повідомили йому про спробу шахрайства.

    Інформацію про зловмисника служба безпеки банку передала в поліцію та відповідну службу «Спартака».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ шахрайство ФК Спартак (Москва)
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