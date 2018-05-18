У Москві вкрали частину канатної дороги до Чемпіонату світу-2018

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Злодій проник на будівельний майданчик і вкрав профільні панелі площею 680 квадратних метрів і вагою більше двох тонн

У Москві вкрали частину канатної дороги, яка будується на Воробйових горах до майбутнього чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляє «Рамблер» з посиланням на Telegram-канал Mash.

З відповідною заявою в поліцію звернувся генеральний директор компанії «Московські канатні дороги», яка займається об'єктом на Воробйових горах.

Зазначається, що злодій проник на будівельний майданчик і вкрав профільні панелі площею 680 квадратних метрів і вагою більше двох тонн.

Вартість панелей - 2 млн рублів.

Поліція вже затримала підозрюваного в крадіжці.

Ним виявився 24-річний уродженець Ставрополя Роман Сергєєв.

Чемпіонат світу з футболу пройде в 11 російських містах з 14 червня по 15 липня.