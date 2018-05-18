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    У Москві вкрали частину канатної дороги до Чемпіонату світу-2018

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    Злодій проник на будівельний майданчик і вкрав профільні панелі площею 680 квадратних метрів і вагою більше двох тонн

    У Москві вкрали частину канатної дороги, яка будується на Воробйових горах до майбутнього чемпіонату світу з футболу.

    Про це повідомляє «Рамблер» з посиланням на Telegram-канал Mash.

    З відповідною заявою в поліцію звернувся генеральний директор компанії «Московські канатні дороги», яка займається об'єктом на Воробйових горах.

    Зазначається, що злодій проник на будівельний майданчик і вкрав профільні панелі площею 680 квадратних метрів і вагою більше двох тонн.

    Вартість панелей - 2 млн рублів.

    Поліція вже затримала підозрюваного в крадіжці.

    Ним виявився 24-річний уродженець Ставрополя Роман Сергєєв.

    Чемпіонат світу з футболу пройде в 11 російських містах з 14 червня по 15 липня.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2018
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