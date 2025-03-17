Футболістка збірної Франції вибачилася за свої слова про гомосексуальність

Фонтен: Останнє, чого мені хотілося, – це бути голосом, який дискримінує чи засуджує людей

Футболістка «Флері» та збірної Франції U23 Айрін Фонтен вибачилася за слова про гомосексуальність. Про це повідомляє «Главком».

Фонтен в інтерв'ю назвала гомосексуальність гріхом, пославшись на Біблію. Федерація футболу Франції засудила такі слова футболістки.

Сьогодні Фонтен пояснила свої висловлювання в Instagram.

«Нещодавно я погодилася дати інтерв'ю, яке потім було опубліковано у соцмережі. Під час цього інтерв'ю мене спонтанно запитали про наявність гомосексуальності в жіночому футболі. На це питання, яке, можливо, було недоречним, я відповіла, навівши біблійне твердження, але я також дала зрозуміти, що я не та людина, яка ставиться до цього негативно. Я, звичайно, не знайшла часу, щоб добре зважити кожне з моїх слів, і я щиро шкодую про це», – заявила Фотнтен.

Вона також стверджує, що дуже засмучена і ображена масштабом полеміки.

«Цими словами, вимовленими поза межами моєї професійної діяльності, я насправді не хотіла ні в якому разі демонструвати неприйняття людей через їх сексуальну орієнтацію, ні висловлювати на їх адресу дискримінаційні зауваження. Я розумію, що своїми словами я могла зачепити багатьох людей, у тому числі близьких, яких я щиро люблю. Це мене дуже засмучує. Я болісно ставлюся до проблеми дискримінації, бо знаю, як це не відчувати себе прийнятою. Останнє, чого мені хотілося, – це бути голосом, який дискримінує чи засуджує людей. Тому я хочу дати зрозуміти, що поважаю кожну людину», – сказала футболістка.

Вона наголосила, що все, що вона хоче уособлювати, – це цінності футболу, тобто задоволення, повага, самовіддачу, терпимість та солідарність.

«Ті, хто мене знає, знають про мою прихильність до таких цінностей, як повага, доброта і єдність яких я вже дотримуюся у своєму виді спорту, футболі, і які я маю намір продовжувати захищати щосили в майбутньому, як у команді, у своєму особистому та професійному житті», – написала Фонтен.

Нагадаємо, арбітр-трансгендер Сапір Берман з Ізраїлю вперше в історії футболу обслуговуватиме міжнародну гру.

Берман працюватиме на матчі жіночих збірних Північної Ірландії та Чорногорії (вік гравчинь не перевищує 17 років) у кваліфікації до Євро-2025. Ця гра пройде 17 березня.

Також 23 березня Берман буде арбітром поєдинку між Чорногорією та Казахстаном.

Сагі Берман раніше працював на матчах чемпіонату Ізраїлю. У 2021 році він розпочав процес зміни статі.

Пізніше Сагі змінила своє ім'я на Сапір та продовжила працювати на поєдинках чемпіонату Ізраїлю.