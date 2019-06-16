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    У окупованому Криму загинув російський біатлоніст

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    &nbsp;Артемій Хасанкаєв<br /><br /> - У окупованому Криму загинув російський біатлоніст
     Артемій Хасанкаєв

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    17-річного члена юнацької збірної з біатлону знайшли мертвим

    У окупованому Криму загинув 17-річний біатлоніст російської юнацької збірної Артемій Хасанкаєв.

    15 червня він відійшов від туристичної групи та не повернувся. Згодом його знайшли мертвим, інформує Liza Alert.

    Минулий сезон Хасанкаєв завершив третім у загальному рейтинзі серед юнаків у російському біатлоні. Виступав за Мурманську область. На чемпіонаті світу серед юнаків 2019 року фінішував 14-м у індивідуальній гонці.

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