У окупованому Криму загинув російський біатлоніст



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Артемій Хасанкаєв



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17-річного члена юнацької збірної з біатлону знайшли мертвим

У окупованому Криму загинув 17-річний біатлоніст російської юнацької збірної Артемій Хасанкаєв.

15 червня він відійшов від туристичної групи та не повернувся. Згодом його знайшли мертвим, інформує Liza Alert.

Минулий сезон Хасанкаєв завершив третім у загальному рейтинзі серед юнаків у російському біатлоні. Виступав за Мурманську область. На чемпіонаті світу серед юнаків 2019 року фінішував 14-м у індивідуальній гонці.