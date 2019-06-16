Кубинець Дортікос жорстоко побив американця і знову став чемпіоном світу (відео)



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Юнієр Дортікос знову чемпіон businessinsider.com

Тепер Юнієр звустрінеться у фіналі WBSS з Майрісом Брієдісом

У першому півфіналі другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) за титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі (до 90,7 кг) на рингу Arena Riga в столиці Латвії зустрілися Юніер Дортікос (24-1, 22 KO) із Куби і Ендрю Табіті (17-1 , 13 КО) зі США. Сильнішим виявився кубинець, котрий нокаутував американця в десяму раунді.

Кубинець очікувано боксував першим номером, заряджений на разовий нокаутуючий удар. Табіті клинчував, в'язав руки, але часом вибухав у відповідь, перегравав суперника за рахунок ручної швидкості. Наздогнати швидконогого американця Дортікосу не вдавалося. Правда і Табіті ризикував - викидав дуже мало ударів, а ще рефері виписав йому масу попереджень, погрожував оштрафувати зняттям залікового бала.

У шостому раунді американець завдав розсічення кубинцеві ударом головою. Секундами пізніше рефері не витримав і таки оштрафував Табіті, який всіляко намагався зіпсувати поєдинок метушнею. У кутку від американця вимагали активніших дій, але він очевидно побоювався міці набагато більшого Дортікоса. У сьомому раунді Табіті спробував випросити у рефері штрафний бал для кубинця за нібито завданий удар нижче пояса.

Включитися в бій американець так і не зумів. А в десятій трихвилинці був спійманий правим прямим назустріч і завалився на канвас. Важкий нокаут!

Таким чином, Дортікос повернув собі звання чемпіна, вийшов у фінал WBSS і зустрінеться там з майрісом Брієдісом, котрий у скандальному бою нокаутував поляка Кшиштофа Ґловацкі.