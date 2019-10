У Парижі показали лого Олімпіади-2024 (відео)

Відбулася офіційна презентація символів Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року

У Парижі відбулася презентація логотипів Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року.

За задумом авторів логотип поєднує зображення золотої медалі, олімпійського вогню та символ Французької республіки – Маріанну.

Олімпійські ігри в Парижі відбуватимуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Головною ареною буде «Стад де Франс».



La médaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6