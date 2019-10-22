У Парижі показали лого Олімпіади-2024 (відео)
Лого Олімпіади-2024
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Відбулася офіційна презентація символів Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року
У Парижі відбулася презентація логотипів Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року.
За задумом авторів логотип поєднує зображення золотої медалі, олімпійського вогню та символ Французької республіки – Маріанну.
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Олімпійські ігри в Парижі відбуватимуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Головною ареною буде «Стад де Франс».
— Paris 2024 (@Paris2024) October 21, 2019
La médaille, la flamme, Marianne.
Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024
The medal, the flame, Marianne
Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6