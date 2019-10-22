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    У Парижі показали лого Олімпіади-2024 (відео)

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    Лого Олімпіади-2024 - У Парижі показали лого Олімпіади-2024 (відео)
    Лого Олімпіади-2024
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    Відбулася офіційна презентація символів Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року

    У Парижі відбулася презентація логотипів Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року.

    За задумом авторів логотип поєднує зображення золотої медалі, олімпійського вогню та символ Французької республіки – Маріанну.

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    Олімпійські ігри в Парижі відбуватимуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Головною ареною буде «Стад де Франс».

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