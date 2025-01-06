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Через скандальний чемпіонат України зі спортивної гімнастики відкрито кримінальну справу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Через скандальний чемпіонат України зі спортивної гімнастики відкрито кримінальну справу
Офіційною власницею і директоркою «Київ медіа продакшн» є 23-річна Валерія Гуторка з Білої Церкви

Суд ухвалив надати дозвіл на обшук Палацу спорту, де проводився чемпіонат України

9 грудня 2024 року Шевченківський районний суд міста Києва виніс ухвалу щодо проведення чемпіонату України зі спортивної гімнастики 2024 року. Про це інформує Трибуна.

За фактом проведення ЧУ відкрито кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України – «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

В умовах воєнного стану такі дії караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

«Досудовим розслідування встановлено, що 22.10.2024 до СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві надійшли матеріали СБУ з приводу того, що службовими особами ДУ «Укрспортзабезпечення» в умовах воєнного стану, вчинено розтрату державного майна, що виразилось в укладанні договорів із суб`єктами підприємницької діяльності про надання послуг за значно завищеною вартістю», – йдеться в ухвалі суду.

У досудовому розслідуванні встановлено, що «всі договори, та акти приймання-передачі наданих послуг з боку ТОВ «КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН» підписані фізичним підписом від імені директора ТОВ «КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН» особа 7 (Валерія Гуторка – прим. Tribuna.com).

Однак, відповідно до відомостей, наявних y інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів «АРКАН», Особа 7 13.08.2024 перетнула державний кордон України на пункті перетину «Краківець» в напрямку на виїзд, та станом на 23.10.2024 на територію України не в’їжджала.

Вищевикладене свідчить про те, що директор ТОВ «КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН» не могла укласти та підписати договори про закупівлю послуг разом з додатками – специфікаціями, які укладені 23.09.2024 та 25.09.2024, так і акти приймання-передачі наданих послуг, які укладені 01.10.2024, оскільки 13.08.2024 перетнула державний кордон України в напрямку на виїзд, та станом на 23.10.2024 на територію України не в`їжджала, та відповідно надати послуги».

Суд ухвалив надати дозвіл на обшук Палацу спорту, де проводився турнір.

Нагадаємо, згідно з розслідуванням Tribuna та NGL.media, чемпіонат України зі спортивної гімнастики 2024 року став найдорожчим спортивним змаганням на території України з тих, які фінансуються держбюджетом з початку повномасштабної війни.

Теги: скандал Стелла Захарова спортивна гімнастика

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