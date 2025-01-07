У Німеччині раптово помер 22-річний футболіст

Причина смерті Майкснер не розкривається

Півзахисник «Ройтлінгена», клуба Оберліги Баден-Вюртемберг (п'ята німецька ліга), Лука Майкснер помер у віці 22 років.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, футболіста знайшли мертвим у власному ліжку напередодні новорічних свят.

«Минулими вихідними ми отримали жахливу новину про те, що наш гравець несподівано помер у п'ятницю, 27 грудня. Вся родина «Ройтлінгена» глибоко засмучена та вражена. Його друзі по команді, всі співробітники клубу сумують разом із рідними Луки, які втратили близьку людину. Наші думки з його сім'єю, друзями та товаришами. Просимо поважати приватне життя сім'ї Луки у цей непростий час», – йдеться у заяві клубу.

Причина смерті Майкснер не розкривається.

Лука дебютував за основну команду «Ройтлінгена» у 2021 році. Він провів за клуб 100 матчів та забив 6 голів.

Востаннє Майкснер виходив на поле у складі «Ройтлінгена» 7 грудня, коли в Оберлізі було зіграно останній матч перед різдвяними канікулами.

Нагадаємо, 4 січня раптово помер колишній воротар та тренер юнацької збірної України з футболу Олександр Гуменюк. Йому було 48 років. Про це повідомилапресслужба вишгородського клубу «Діназ», де він працював останніми роками.

Гуменюк розпочав свою кар'єру у Хмельницькому, тренуючись у ДЮСШ «Поділля». На початку 90-х він приєднався до молодіжної команди київського «Динамо», де виступав разом із Андрієм Шевченком та іншими майбутніми зірками.

На професійному рівні дебютував за «Борисфен», а надалі грав за такі клуби, як «Чорноморець» (Одеса), «Волинь» (Луцьк) та «Металіст» (Харків).

З 2011 до 2016 року Гуменюк був тренером у юнацькій збірній України з футболу, де допомагав Олександру Петракову, працюючи з воротарями. Він також тренував у таких клубах, як «Ворскла», «Буковина» та «Полтава», а останні роки присвятив розвитку власної футбольної школи.

За свою ігрову кар'єру Гуменюк провів понад сто матчів, а його тренерська робота охопила десятиліття. Серед його досягнень – чемпіонство Другої ліги (1993/94), «бронза» чемпіонату України (2006/2007) та два виходи до півфіналу національного Кубка (2002/2003 та 2006/2007).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у віці 35 років раптово помер чемпіон світу у важкій вазі за версією WBA Gold Пол Бамба.