У Першій лізі команду не допустили до матчу через підроблений медогляд
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Президент ПФЛ Сергій Макаров пояснив, чому «Суми» не були допущені до першого матчу весняної частини Першої ліги з «Агробізнесом».
Чиновник сказав, що сумчани прислали в ПФЛ підроблені результати медогляду гравців.
«Клуб надіслав підроблену інформацію. Вони надіслали дані про проходження Харківського диспансеру, ми зв'язалися з диспансером.
Виявилося, що ніякого клубу «Суми» там не з'являлося. Ми не могли допустити до змагань футболістів, які не пройшли огляд», - сказав Макаров.
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