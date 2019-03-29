У Першій лізі команду не допустили до матчу через підроблений медогляд



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У нашому футболі ще не було нічого подібного

Президент ПФЛ Сергій Макаров пояснив, чому «Суми» не були допущені до першого матчу весняної частини Першої ліги з «Агробізнесом».

Чиновник сказав, що сумчани прислали в ПФЛ підроблені результати медогляду гравців.

«Клуб надіслав підроблену інформацію. Вони надіслали дані про проходження Харківського диспансеру, ми зв'язалися з диспансером.

Виявилося, що ніякого клубу «Суми» там не з'являлося. Ми не могли допустити до змагань футболістів, які не пройшли огляд», - сказав Макаров.



