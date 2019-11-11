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    У «Рено» спростували чутки про завершення виступів у Формулі-1

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    У «Рено» спростували чутки про завершення виступів у Формулі-1

    За два етапи до закінчення сезону-2019 «Рено», на рахунку якого 83 очка, посідає п'яте місце в Кубку конструкторів

    У «Рено» спростували чутки про те, що новий керівник «Рено» Клотільда Дельбе, яка нещодавно очолила французький концерн, є противником участі компанії в Формулі-1 в якості заводської команди. Про це повідомило видання F1 Only.

    Співрозмовник видання сказав, що такі чутки, на його думку, поширюються з метою дестабілізувати колектив, і додав, що робота над машиною сезону-2020 ведеться в плановому режимі.

    За два етапи до закінчення сезону-2019 «Рено», на рахунку якого 83 очка, посідає п'яте місце в Кубку конструкторів, відстаючи від «Макларена» на 38 очок і випереджаючи «Рейсінг Пойнт» на 18 очок.

    Наступний етап Формули-1 Гран-прі Бразилії пройде з 15 по 17 листопада.

    Формула-1
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