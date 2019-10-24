У Рівному реконструюють стадіон. Вже освоїли 40 мільйонів гривень (фото)



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Рівненський стадіон мають запустити в експлуатацію в 2021 році UA:Рівне

Згідно з планом будівництва, триватимуть роботи до травня 2021 року

У Рівному триває реконструкція стадіону «Авангард».

Завершити зведення найбільшої – східної – трибуни, до кінця року планує генеральний підрядник реконструкції – фірма «Фіалка». Про це в коментарі Суспільному повідомив директор компанії Юрій Фалко.

За сім місяців від початку реконструкції тут вже провели усі заплановані проектантами демонтажні роботи на східній та західній трибунах, перенесли з-під чаші стадіону каналізаційний колектор та інші комунікації.

За сім місяців від початку реконструкції на «Авангарді» вже провели заплановані проектантами демонтажні роботи на східній та західній трибунах. Перенесли з-під чаші стадіону 16-метровий каналізаційний колектор та інші комунікації, встановили понад півтисячі залізобетонних паль. Зараз на об’єкті працюють шістдесят будівельників. Вони розпочинають викладати з цегли майбутнє приміщення легкоатлетичного манежу.

З території футбольного поля вже демонтували трав’яний газон

«Ми плануємо виконати до кінця року будівництво цієї споруди. Щоб можна було її закрити цегляною кладкою і виконувати там роботи в зимовий період. Те саме по західній трибуні. Там є накриття і в нас є об’єм робіт там для зимової пори», – каже Юрій Фалко.

З території футбольного поля вже демонтували трав’яний газон. Одну його частину відправили до Клевані. Іншу вклали на стадіоні «Водник» у Рівному.

« Для влаштування підігріву поля. Ну і в майбутньому, щоб проводити роботи по газону. Вже з весни», – додає Юрій Фалко.

Зараз на стадіоні розпочинають викладати з цегли майбутнє приміщення легкоатлетичного манежу

Зауважимо, що у березні цього року депутати Рівненської міської ради підтримали рішення про виділення 50-ти мільйонів гривень з міського бюджету на реконструкцію стадіону «Авангард».

«Зараз освоїли приблизно 40. Але провели найголовніші роботи. Буріння і влаштування залізобетонних паль, які зробила на субпідряді київська фірма. Зараз тривають роботи над металевими конструкціями. До кінця року 10 мільйонів вистачить. Очевидно, було б добре, якби ми отримали ще 10 мільйонів з ДФРР. Але ви розумієте, що з нього буде «пшик». Очевидно, що у наступному році ми знову будемо виділяти немалі кошти», – коментує міський голова Рівного Володимир Хомко.

Оголошений кошторис реконструкції «Авангарду» – майже 200 мільйонів гривень. Проект розробляла львівська фірма «Артпростір», презентували його у квітні 2017-го. Згідно з планом будівництва, триватиме реконструкція спортивної арени до травня 2021 року.