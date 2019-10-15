  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Росії до смерті забили біатлоніста

    • Розсилка
    Вбивці та їх жертва&nbsp; - У Росії до смерті забили біатлоніста
    Вбивці та їх жертва 
    NGS24

    Спортсмен помер за два дні після побиття двома зловмисниками

    У російському Красноярську до смерті забили майстра спорту з біатлону Дмітрія Сісігіна. Інцидент трапився наприкінці вересня, інформує NGS24.

    Між Сісігіним та двома його знайомими спалахнула суперечка в клубі. Чоловіки жорстоко побили спортсмена, а потім допомогли дістатися додому та викликали швидку. За два дні 31-річний біатлоніст помер у лікарні.

    Підозрювані досі не під вартою, оскільки мають впливових родичів у органах місцевої влади. Закривавлені вбивці записали відео вдома у постраждалого, однак відмовляються його коментувати.

    Читайте також: Відео нокауту, після якого американського бійця доправили в критичному стані в лікарню
    Читайте також
    трагедія біатлон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ