У Росії до смерті забили біатлоніста



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Вбивці та їх жертва NGS24

Спортсмен помер за два дні після побиття двома зловмисниками

У російському Красноярську до смерті забили майстра спорту з біатлону Дмітрія Сісігіна. Інцидент трапився наприкінці вересня, інформує NGS24.

Між Сісігіним та двома його знайомими спалахнула суперечка в клубі. Чоловіки жорстоко побили спортсмена, а потім допомогли дістатися додому та викликали швидку. За два дні 31-річний біатлоніст помер у лікарні.

Підозрювані досі не під вартою, оскільки мають впливових родичів у органах місцевої влади. Закривавлені вбивці записали відео вдома у постраждалого, однак відмовляються його коментувати.