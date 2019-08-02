У Росії футбольний клуб покарали за напад спецпризначенців на уболівальників (відео)
Спецпризначенці напали на вболівальників у підтрибунному приміщенні
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«Ростов» оштрафували за неналежну організацію футбольного поєдинку
У Росії місцевий футбольний союз розглянув інцидент з побиттям уболівальників спецпризначенцями під час матчу «Ростов» - «Спартак».
У підсумку господарів покарано штрафом у 650 тисяч рублів (понад 10 000 доларів). Також на два матчі умовно дискваліфіковано домашню арену «Ростова», інформує Sports.ru.
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Про жодні санкції щодо спецпризначенців не повідомляється.