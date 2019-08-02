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    У Росії футбольний клуб покарали за напад спецпризначенців на уболівальників (відео)

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    Спецпризначенці напали на вболівальників у підтрибунному приміщенні - У Росії футбольний клуб покарали за напад спецпризначенців на уболівальників (відео)
    Спецпризначенці напали на вболівальників у підтрибунному приміщенні
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    «Ростов» оштрафували за неналежну організацію футбольного поєдинку

    У Росії місцевий футбольний союз розглянув інцидент з побиттям уболівальників спецпризначенцями під час матчу «Ростов» - «Спартак».

    У підсумку господарів покарано штрафом у 650 тисяч рублів (понад 10 000 доларів). Також на два матчі умовно дискваліфіковано домашню арену «Ростова», інформує Sports.ru.

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    Про жодні санкції щодо спецпризначенців не повідомляється.  

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