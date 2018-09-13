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    У Росії на футбольних стадіонах побудують «клітки для фанатів»

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    Фото Mkset.ru - У Росії на футбольних стадіонах побудують «клітки для фанатів»
    Фото Mkset.ru

    У країні-агресора таким чином вирішили «вберегти» гостьових уболівальників

    На футбольних аренах у Росії, побудованих до чемпіонату світу 2018 року, з'являться «клітки для фанатів».

    Про це стверджується у повідомленні Telegram-каналі «Мутко против».

    За даними джерела, Міністерство спорту Росії доручило власникам стадіонів захистити гостьові сектори від домашніх уболівальників.

    Матчі Чемпіонату світу-2018 приймали стадіони «Лужники», «Спартак», «Санкт-Петербург», «Калінінград», «Волгоград Арена», «Нижній Новгород», «Ростов Арена», «Самара Арена», «Єкатеринбург Арена», «Фішт», «Казань Арена» та «Мордовія Арена».

    Нагадаємо, кілька днів тому клуб Першої ліги України з футболу «Інгулець» презентував гостьовий сектор на власній домашній арені: три ряди глядацьких сидінь, навколо яких розташована металева конструкція.

    Форма конструкції при цьому нагадує клітку.

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    «Сектор 9» стадіону ФК «Інгулець» розглядається нами як альтернативний для тих груп уболівальників, поведінка яких до та під час поєдинку буде виходити за рамки суспільних норм і моралі», - пояснили у клубі з Кіровоградщини.

    «З нульовою толерантністю наш клуб реагує на використання усіляких піротехнічних засобів, вигукування гасел, що ганьблять честь і гідність людей різного віросповідання, кольору шкіри та расової приналежності. Ми говоримо рішуче «ні» проявам расизму, дискримінації, ксенофобії на трибунах стадіону в смт. Петрове», - додав клуб у своїй заяві.

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