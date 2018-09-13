У Росії на футбольних стадіонах побудують «клітки для фанатів»



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Фото Mkset.ru

У країні-агресора таким чином вирішили «вберегти» гостьових уболівальників

На футбольних аренах у Росії, побудованих до чемпіонату світу 2018 року, з'являться «клітки для фанатів».

Про це стверджується у повідомленні Telegram-каналі «Мутко против».

За даними джерела, Міністерство спорту Росії доручило власникам стадіонів захистити гостьові сектори від домашніх уболівальників.

Матчі Чемпіонату світу-2018 приймали стадіони «Лужники», «Спартак», «Санкт-Петербург», «Калінінград», «Волгоград Арена», «Нижній Новгород», «Ростов Арена», «Самара Арена», «Єкатеринбург Арена», «Фішт», «Казань Арена» та «Мордовія Арена».

Нагадаємо, кілька днів тому клуб Першої ліги України з футболу «Інгулець» презентував гостьовий сектор на власній домашній арені: три ряди глядацьких сидінь, навколо яких розташована металева конструкція.

Форма конструкції при цьому нагадує клітку.

«Сектор 9» стадіону ФК «Інгулець» розглядається нами як альтернативний для тих груп уболівальників, поведінка яких до та під час поєдинку буде виходити за рамки суспільних норм і моралі», - пояснили у клубі з Кіровоградщини.

«З нульовою толерантністю наш клуб реагує на використання усіляких піротехнічних засобів, вигукування гасел, що ганьблять честь і гідність людей різного віросповідання, кольору шкіри та расової приналежності. Ми говоримо рішуче «ні» проявам расизму, дискримінації, ксенофобії на трибунах стадіону в смт. Петрове», - додав клуб у своїй заяві.