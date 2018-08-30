В РФ не хочуть, щоб українські та російські клуби грали між собою у єврокубках



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Зокрема, почесний президент Російського футбольного союзу висловився категорично проти такої ідеї

В'ячеслав Колосков прокоментував ініціативу міжнародної організації Sport for all, яка збирається закликати Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) перестати розводити команди з Росії та України під час жеребкувань міжнародних і клубних турнірів.

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) вважає, що рішення про проведення матчів між командами з Росії й України прийнято не буде.

«Але якщо УЄФА все ж таки зважиться на таке, то це буде дуже необачно. Я категорично проти того, щоб зараз колективи з цих країн грали один з одним», - заявив Колосков RT.

У комітеті з етики РФС також прокоментували пропозицію Sport for all.

«Я б дуже сильно хотів, щоб це допомогло. Якісь ходи необхідно робити. Було б чудово, якби футбол став зближувати наші країни», - сказав член комітету Андрій Созін.

При цьому він зазначив, що наразі подібні починання можуть мати зворотний ефект.

«З одного боку, я розумію, що необхідно робити кроки назустріч один одному, але, з іншого, не виключено, що може статися нехороша ситуація. Уболівальники вже точно будуть їздити на ці матчі з великим побоюванням», - додав він.

Раніше повідомлялося, що міжнародна організація Sport for All збирається звернутися до Спілки європейських футбольних асоціацій із закликом не розводити російські й українські команди під час жеребкування єврокубків.