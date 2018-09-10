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    У Росії привітали збірну України з двома перемогами у Лізі націй УЄФА

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    У Росії привітали збірну України з двома перемогами у Лізі націй УЄФА

    Користувачі інтернету з країни-агресора вже передчувають можливий матч Україна - Росія

    Користувачі інтернету та прихильники футболу з Росії після матчу Україна – Словаччина у Лізі націй, в основному, вітали підопічних Андрія Шевченка з перемогою.

    Переважна більшість коментарів на провідних спортивних і футбольних ресурсах цієї країни мала схвальні відгуки про гру «синьо-жовтих».

    Зокрема, російські користувачі у мережі писали наступне: «Ну що сказати? Тільки молодці», «Збірну України з перемогою. Важко, звичайно, далася вона, але три очки є», «Молодці хлопці Шевченка, особливо Зінченко та Циганков, рвуть на останніх хвилинах у цих двох матчах. Радий за сусідів» та інше.

    Окрім того, дехто вже передчуває можливу зустріч збірних України та Росії у плей-офф дивізіону B Ліги націй, якщо команди туди вийдуть.

    «Українців з перемогою. Молодці, майже забезпечили участь у плей-офф ліги Б. Хотілося б там з ними зіграти», «Буде круто, якщо Україна та РФ вийдуть у плей-офф, а слідом і в А групу. І назріває логічне запитання, а грати будемо, чи знову УЄФА скаже, мовляв, не можна?» - риторично запитують шанувальники футболу.

    Звичайно ж, не обійшлося і без політики, внаслідок чого під деякими постами традиційно почалися сварки між користувачами інтернету з України та Росії.

    «У них збірна навіть сильніше нашої буде», - насамкінець визнав один росіянин.

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України інтернет Ліга націй
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