  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Росії звільнили ув’язнених футболістів

    • Розсилка
    Кокорін та Мамаєв - У Росії звільнили ув’язнених футболістів
    Кокорін та Мамаєв
    Твіттер

    Алєксандра Кокоріна та Павла Мамаєва випустили з колонії за умовно-достроковим звільненням

    У Росії випустили з колонії за умовно-достроковим звільненням засуджених раніше футболістів Алєксандра Кокоріна та Павла Мамаєва.

    Суд врахував внесок ув’язнених у пропаганду здорового способу життя в виправній колонії в Білгородській області, де вони утримувалися, інформує «Інтерфакс». Зокрема Кокорін з Мамаєвим проводили там футбольні матчі. Також у колонії організовано спортивні майданчики та закуплено спортивний інвентар.

    У травні Кокоріна та Мамаєва засудили до 1 року 6 місяців та 1 року й 5 місяців ув’язнення відповідно за бійку в московському ресторані. Однією з жертв п’яних футболістів тоді став столичний урядовець.

    Читайте також: Ультрас змусили президента «Сампдорії» тікати з ресторану

    Наприкінці червня у Кокоріна сплив термін угоди з «Зенітом». У Мамаєва на момент арешту був чинний контракт з «Краснодаром», який клуб згодом розірвав.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Зеніт ФК Краснодар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ