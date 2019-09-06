У Росії звільнили ув’язнених футболістів
Алєксандра Кокоріна та Павла Мамаєва випустили з колонії за умовно-достроковим звільненням
У Росії випустили з колонії за умовно-достроковим звільненням засуджених раніше футболістів Алєксандра Кокоріна та Павла Мамаєва.
Суд врахував внесок ув’язнених у пропаганду здорового способу життя в виправній колонії в Білгородській області, де вони утримувалися, інформує «Інтерфакс». Зокрема Кокорін з Мамаєвим проводили там футбольні матчі. Також у колонії організовано спортивні майданчики та закуплено спортивний інвентар.
У травні Кокоріна та Мамаєва засудили до 1 року 6 місяців та 1 року й 5 місяців ув’язнення відповідно за бійку в московському ресторані. Однією з жертв п’яних футболістів тоді став столичний урядовець.
Наприкінці червня у Кокоріна сплив термін угоди з «Зенітом». У Мамаєва на момент арешту був чинний контракт з «Краснодаром», який клуб згодом розірвав.