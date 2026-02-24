Головна Спорт Новини
ФІФА може позбавити Мексику матчів плейоф чемпіонату світу – ЗМІ

Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
фото: Reuters

Матчі плейоф за право зіграти на чемпіонаті світу заплановані у Мексиці на березень 2026 року

ФІФА може перенести із Мексики матчі плейоф за право зіграти на чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Матчі плейоф за право зіграти на чемпіонаті світу заплановані на кінець березня 2026 року.

Представник ФІФА на умовах анонімності заявив, що в організації хвилюються на тлі подій, які відбуваються у Мексиці. Він також попередив, що стикові матчі можуть бути перенесені, якщо ФІФА не зможе швидко переконатися у їхньому безпечному проведенні.

У міжконтинентальному плейоф візьмуть участь шість команд.

Збірні Нової Каледонії та Ямайки визначать найсильнішого 26 березня, переможець гри 31 березня зустрінеться із командою ДР Конго.

Також 26 березня зіграють збірні Болівії та Суринаму, а потім найсильніший у цій дуелі протистоятиме команді Іраку.

Збірні Нової Каледонії, Ямайки та ДР Конго мають провести ігри у Сапопані, команди Болівії, Суринаму та Іраку – у Гвадалахарі.

Нагадаємо, у Мексиці розпочалися масові заворушення після того, як під час спецоперації військові ліквідували Немесіо Осегеру Сервантеса, відомого як Ель Менчо – лідера одного з найпотужніших наркокартелів країни.

Осегеру було вбито 22 лютого у місті Тапальпа в штаті Халіско – регіоні, де базувався картель «Нове покоління Халіско» (CJNG). Додаткову інформацію для проведення операції, за повідомленням посольства Мексики у Вашингтоні, надали Сполучені Штати.

Після ліквідації наркобарона в низці штатів країни спалахнули безлади. За даними джерел, щонайменше у п’яти регіонах почалися підпали автомобілів, блокування доріг та зіткнення з силовиками – це тактика, яку часто використовують картелі у відповідь на операції влади. У штаті Халіско було запроваджено режим надзвичайного стану, а мешканців окремих районів закликали залишатися в укриттях.

