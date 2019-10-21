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    Вінницька «Нива» перемогла команду з Київщини

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    Вінницька «Нива» перемогла команду з Київщини

    На Центральному міському стадіоні відбувся футбольний матч 16 туру другої ліги чемпіонату України з футболу

    Вінницька «Нива» здобула перемогу над «Чайкою» з Петропавлівської Борщагівки Київської області. Вінничани забили у ворота суперника два м'ячі. Це другий поспіль матч, який «нивівці» виграли вдома.

    Матч відбувся в рамках другої ліги чемпіонату України з футболу серед команд групи «А». Розігрувалося фактично шість очок.

    В дебюті поєдинку активність проявляли гості. Але на 19-й хвилині «Ниві» вдався розіграш вільного удару. Капітан Ігор Маляренко гарним ударом головою замкнув передачу і вразив ворота суперника.

    Вінничани частіше намагалися пориватися правим флангом, де активність проявляли Ігор Маляренко і Ярослав Браславский. Але до перерви рахунок не змінився. На другий тайм замість Браславського вийшов інший атакувальний гравець – Артур Загорулько.

    На 73-й хвилині «Ниві» вдався ще один стандарт. Тимофій Брижчук виконав штрафний, де від Дениса Долінського м’яч залетів у ближній кут.

    У решту ігрового часу господарі поля могли збільшувати перевагу в рахунку. Чудові моменти для взяття воріт мали Артур Загорулько, Тимофій Брижчук, Андрій Рогозін, Денис Громок. Перевага «Ниви» була вагомою. Ця перемога дала можливість нашій команді піднятися на восьме місце групи. А у «Чайки» - друга поспіль поразка.

    Наступний тур «Нива» пропускає. А у 18-у турі в Ужгороді зіграє з однойменним клубом.

    Джерело: Vinbazar

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