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    У Суперлізі встановлено неймовірні рекорди результативності (відео)

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    Андрій Мироненко атакує кільце суперника - У Суперлізі встановлено неймовірні рекорди результативності (відео)
    Андрій Мироненко атакує кільце суперника
    ФБУ

    Капітан «Запоріжжя» Андрій Мироненко забив за матч дев’ять триочкових з дев’яти

    У баскетбольній Суперлізі напередодні відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату. У них було встановлено одразу кілька рекордів результативності.

    Капітан «Запоріжжя» Андрій Мироненко за кількістю влучних триочкових кидків за матч. У домашньому поєдинку проти «Черкаських Мавп» він забив дев’ять дальніх кидків з дев’яти. У підсумку запоріжці перемогли – 85:80.

    Також дев’ять триочкових у виїзному матчі проти «Дніпра» реалізував захисник «Миколаєва» Квентін Петерсон, однак виконав 18 спроб з-за дуги.

    Розігруючий захисник «Прометея» Денис Лукашов у двох матчах поспіль забив баззер-бітери наприкінці другої чверті зі своєї половини майданчика.

    Спочатку він так влучив з сиреною в матчі проти «Черкаських Мавп».

    А за два дні Лукашов так само забив «Київ-Баскету».

    Однак у обох випадках лідер Суперліги програв: «Мавпам» (92:99), «Київ-Баскету» (74:88). Це вже третя поспіль та п’ята в сезоні поразка одного з головних фаворитів.

    баскетбол БК Київ-Баскет Федерація баскетболу України
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