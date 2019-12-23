У Суперлізі встановлено неймовірні рекорди результативності (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Мироненко атакує кільце суперника ФБУ

Капітан «Запоріжжя» Андрій Мироненко забив за матч дев’ять триочкових з дев’яти

У баскетбольній Суперлізі напередодні відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату. У них було встановлено одразу кілька рекордів результативності.

Капітан «Запоріжжя» Андрій Мироненко за кількістю влучних триочкових кидків за матч. У домашньому поєдинку проти «Черкаських Мавп» він забив дев’ять дальніх кидків з дев’яти. У підсумку запоріжці перемогли – 85:80.

Також дев’ять триочкових у виїзному матчі проти «Дніпра» реалізував захисник «Миколаєва» Квентін Петерсон, однак виконав 18 спроб з-за дуги.

Розігруючий захисник «Прометея» Денис Лукашов у двох матчах поспіль забив баззер-бітери наприкінці другої чверті зі своєї половини майданчика.

Спочатку він так влучив з сиреною в матчі проти «Черкаських Мавп».

А за два дні Лукашов так само забив «Київ-Баскету».

Однак у обох випадках лідер Суперліги програв: «Мавпам» (92:99), «Київ-Баскету» (74:88). Це вже третя поспіль та п’ята в сезоні поразка одного з головних фаворитів.