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    У WADA підтвердили розслідування щодо гравця збірної Росії

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    Денис Черишев - У WADA підтвердили розслідування щодо гравця збірної Росії
    Денис Черишев

    Півзахисника збірної Росії Черишева підозрюють у вживанні допінгу

    Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) повідомило, що веде розслідування щодо хавбека «Валенсії» та збірної Росії Дениса Черишева.

    Півзахисника збірної Росії Черишева підозрюють у вживанні допінгу – гравцю загрожує чотири роки дискваліфікації

    «Цією справою в даний момент займається іспанське антидопінгове агентство, яке проінформує WADA про результати», – йдеться у заяві агентства.

    Минулого тижня британське видання The Telegraph повідомило, що іспанське антидопінгове агентство веде розслідування у відношенні Дениса Черишева через заяву його батька про те, що у «Вільярреалі» гравцю певний час кололи гормон росту для якнайшвидшого відновлення після травми.

    Раніше Дмитро Черишев спростовував слова в інтерв'ю про використання цього препарату.

    Джерело: Чемпионат.com

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