У WADA підтвердили розслідування щодо гравця збірної Росії



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Денис Черишев

Півзахисника збірної Росії Черишева підозрюють у вживанні допінгу

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) повідомило, що веде розслідування щодо хавбека «Валенсії» та збірної Росії Дениса Черишева.

Півзахисника збірної Росії Черишева підозрюють у вживанні допінгу – гравцю загрожує чотири роки дискваліфікації

«Цією справою в даний момент займається іспанське антидопінгове агентство, яке проінформує WADA про результати», – йдеться у заяві агентства.

Минулого тижня британське видання The Telegraph повідомило, що іспанське антидопінгове агентство веде розслідування у відношенні Дениса Черишева через заяву його батька про те, що у «Вільярреалі» гравцю певний час кололи гормон росту для якнайшвидшого відновлення після травми.

Раніше Дмитро Черишев спростовував слова в інтерв'ю про використання цього препарату.

Джерело: Чемпионат.com