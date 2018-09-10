У WADA підтвердили розслідування щодо гравця збірної Росії
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Півзахисника збірної Росії Черишева підозрюють у вживанні допінгу
Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) повідомило, що веде розслідування щодо хавбека «Валенсії» та збірної Росії Дениса Черишева.
Півзахисника збірної Росії Черишева підозрюють у вживанні допінгу – гравцю загрожує чотири роки дискваліфікації
«Цією справою в даний момент займається іспанське антидопінгове агентство, яке проінформує WADA про результати», – йдеться у заяві агентства.
Минулого тижня британське видання The Telegraph повідомило, що іспанське антидопінгове агентство веде розслідування у відношенні Дениса Черишева через заяву його батька про те, що у «Вільярреалі» гравцю певний час кололи гормон росту для якнайшвидшого відновлення після травми.
Раніше Дмитро Черишев спростовував слова в інтерв'ю про використання цього препарату.
Джерело: Чемпионат.com