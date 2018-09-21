У WADA визначилися зі списком заборонених препаратів на наступний рік



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Також було затверджено 18 рекомендованих проектів з наукових досліджень

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) на засіданні виконкому на Сейшельських островах затвердило список заборонених речовин на 2019 рік.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Новий перелік буде опубліковано до 1 жовтня 2018 року і вступить в силу з 1 січня 2019 року.

Згідно із заявою прес-служби, поправки в списку мінімальні, проте в WADA підкреслили, що докладуть усіх зусиль, щоб усі зацікавлені сторони були повідомлені про зміни.

Також були затверджені 18 рекомендованих проектів з наукових досліджень. 14 з них отримають гранти на загальну суму $ 1 203 450, ще чотири будуть фінансуватися Міжнародним олімпійським комітетом ($ 527 тис.).

Більш того, виконком схвалив незначні нововведення міжнародного стандарту терапевтичних винятків, які вступлять в силу з 1 січня 2019 року.

Нагадаємо, що 20 вересня WADA відновило в правах Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) після тривалої дискваліфікації.

При цьому російська сторона досі не надала доступ до Московської антидопінгової лабораторії, що було обов'язковим критерієм до відновлення діяльності РУСАДА.

Якщо Російське антидопінгове агентство не виконає цей пункт «дорожньої карти» до 31 грудня 2018, то знову буде відсторонено.

Раніше проти повернення РУСАДА виступили 13 антидопінгових агентств з різних країн.

Джерело: Xsport.ua