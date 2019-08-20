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    У Запоріжжі зіграють кращі гандбольні клуби чотирьох країн

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    Сезон "великого гандболу" відкриває "Кубок Дніпра" - У Запоріжжі зіграють кращі гандбольні клуби чотирьох країн
    Сезон "великого гандболу" відкриває "Кубок Дніпра"

    «Мотор» приймає на домашній арені команди Ізраїлю, Польщі та Білорусі

    22-24 серпня в Запоріжжі, на майданчику палацу спорту «Юність», відбудеться міжнародний гандбольний турнір «Кубок Дніпра», організований чемпіоном України – клубом «Мотор». Конкуренцію українському учаснику Ліги Чемпіонів у передсезонному турнірі складуть польська «Вісла Плоцьк», білоруський «СКА» та ізраїльський «Хапоель Рішон».

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    - Дуже чекаємо домашній турнір «Кубок Дніпра», щоб познайомити рідних глядачів з новими гравцями і показати хороший гандбол. Запрошуємо всіх уболівальників на турнір, приходьте підтримати команду - так, як ви робили це на іграх Ліги чемпіонів. З нетерпінням чекаємо на зустріч! - Запросив уболівальників до «Юності» головний тренер «Мотора» Микола Степанець.

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    На цих змаганнях шанувальники гандболу матимуть можливість вперше побачити оновлений склад шестиразового чемпіонат України, який у міжсезоння провів серйозну кадрову роботу. Очікуваннями від першого турніру в сезоні поділився новачок «Мотора», естонський правий півсередній Денер Яанімаа: 

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      30-річний естонець дебютує у складі «Мотора» на «Кубку Дніпра»

    - Я дуже радий, що незабаром зможу зіграти на нашій домашній арені. Сподіваюся отримати величезний заряд позитивної енергії від фанатів, адже саме для них ми і граємо. З нетерпінням чекаю матчів! - розповів естонський легіонер.

      Розклад «Кубка Дніпра-2019» (Запоріжжя, ПС «Юність»)

     22 серпня

    16.00 «Хапоель Рішон» - «Вісла Плоцьк»

    18.00 Церемонія відкриття

    18.30 «Мотор» - «СКА»

     23 серпня

    16.00 «Мотор» - «Хапоель Рішон»

    18.00 «Вісла Плоцьк» - «СКА»

     24 серпня

    12.00 «СКА» - «Хапоель Рішон»

    14.00 «Мотор» - «Вісла Плоцьк»

     

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