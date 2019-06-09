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    У збірної України дві втрати перед матчем проти Люксембурга

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    Артем Бєсєдін - У збірної України дві втрати перед матчем проти Люксембурга
    Артем Бєсєдін
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    Збірна України з футболу зіграє матч кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року

    Одразу дві кадрові втрати зазнала збірна України напередодні матчу кваліфікації чемпінату Європи 2020 року проти команди Люксембурга.

    Через пошкодження національній команді не зможуть допомогти захисник Богдан Бутко та форвард Артем Бєсєдін, інформує канал «Футбол».

    Матч Україна – Люксембург має відбутися 10 червня у Львові. Початок о 21:45.

    Наразі Україна очолює відбірну групу – 7 очок після трьох матчів. Люксембург несподівано йде другим – 4 очка після трьох поєдинків. 

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