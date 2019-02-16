У жіночому Кубку світу з біатлону змінився лідер. Україна знову провалилася



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Деніс Геррманн виграла гонку переслідування за рахунок швидкості lepoint.fr

Виграла гонку переслідування Деніс Геррманн

Німецька біатлоністка Деніс Германн виграла гонку переслідування на восьмому етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті (США).

За підсумками вчорашнього спринту Деніс була сьомою, але сьогодні ситуація перекроїлася кардинальним чином. Навіть з двома промахами екс-лижниця Геррманн перемогла.

Варто зазначити, що на заключному колі Деніс за рахунок швидкості випередила землячку Франціску Гільдебранд, котра після чотирьох вогневих рубежів з єдиним промахом мала над Деніс 10 секунд переваги.

Власне, Гільдебранд - не єдина, хто серед призерок спринту зберіг місце на подіумі й у пасьюті. Фінка Кайса Макарайнен (3 промахи) стала третьою. Для неї то 84-те призове місце на кубкових етапах у кар'єрі.

Переможниця спринту Марте Ольсбю-Ройзеланд, припустившись у переслідуванні чотирьох неточних пострілів, посіла четверте місце.

Проте головною подією цієї гонки стала зміна лідера у загальному кубковому заліку. Доротея Вірер з вісьмома «махами» стала 21-ю й поступилася лідерством землячці Вітоцці. Ліза у переслідуванні стала шостою і завдяки здобутим очкам від сьогодні випереджає Доротею на вісім очок.

Українки після обнадійливого спринту вкотре провалилися. Юлія Джима, стартувавши з десятого місця, промахнулася чотири рази і опустилася аж на 33-тю позицію. Яна Бондар, яка в спринті була 18-ю, не розбила відразу шість із 20-ти мішеней і стала в переслідуванні 48-ю з 53-х біатлоністок, які вийшли на старт.