У зимове міжсезоння «Ворскла» запланувала дев'ять контрольних зустрічей

Полтавський клуб першим збереться після зимової відпустки

У турнірній таблиці чемпіонату УПЛ перша команда «Ворскли» поки третя на проміжному фініші, а ось після зимової відпустки збирається першою (7 січня) серед усіх клубів вищого ешелону українського футболу. Принаймні, якщо аналізувати подану офіційними ресурсами клубів інформацію, стверджує офіційний сайт полтавського клубу. Як зазначає



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ФК «Ворскла»

Полтавський клуб першим збереться після зимової відпустки

У турнірній таблиці чемпіонату УПЛ перша команда «Ворскли» поки третя на проміжному фініші, а ось після зимової відпустки збирається першою (7 січня) серед усіх клубів вищого ешелону українського футболу.

Принаймні, якщо аналізувати подану офіційними ресурсами клубів інформацію, стверджує офіційний сайт полтавського клубу.

Як зазначає прес-служба клубу, такий ранній «горн» продиктований великим бажанням полтавської футбольної дружини встигнути якнайкраще підготуватися до поновлення чемпіонату у другій половині лютого.

На свій перший турецький збір полтавці вирушать 11 січня.

За час першого етапу зборів, який триватиме до 25 січня, планується провести чотири контрольних поєдинки.

На другому (він же заключний) зборі, що триватиме з 28 січня до 11 лютого, тренери «Ворскли» хочуть задіяти своїх підопічних у п’яти спарингах.

Точний список «зимових» суперників полтавської команди буде оприлюднено дещо згодом.

Нагадаємо, «Ворскла» розгромила «Олімпік» та закріпилась на третьому місці.