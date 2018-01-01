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    У «Зорі» змінився останній спаринг-партнер на зимових зборах

    Із «Шахтарем» з Караганди луганська команда не зіграє, натомість проведе матч з АГМК
    Відбулася зміна у списку спільних тренувань «Зорі». Замість спарингу, запланованого раніше, а саме, замість зустрічі із «Шахтарем» з Караганди у суботу, 10 лютого, команда зустрінеться з клубом АГМК з Узбекистану. З цим суперником «Зоря» грала на першому зборі та перемогла 3:0, інформує офіційний сайт
    • Сьогодні, 17:09
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    Фото ФК &laquo;Зоря&raquo;
    Фото ФК «Зоря»

    Із «Шахтарем» з Караганди луганська команда не зіграє, натомість проведе матч з АГМК

    Відбулася зміна у списку спільних тренувань «Зорі». Замість спарингу, запланованого раніше, а саме, замість зустрічі із «Шахтарем» з Караганди у суботу, 10 лютого, команда зустрінеться з клубом АГМК з Узбекистану.

    З цим суперником «Зоря» грала на першому зборі та перемогла 3:0, інформує офіційний сайт луганського клубу.

    У вищій лізі чемпіонату Узбекистану команда вперше зіграла у 2008 році.

    Найкраще досягнення – четверте місце у чемпіонаті своєї країни за підсумками сезону-2009, а також вихід у півфінал Кубка країни у 2008-му.

    За підсумками 2017 року, опонент «Зорі» зайняв сьоме місце, набравши 44 очка.

    Ця зустріч стане фінальною на зборі команди у Туреччині. Матч з тбіліським «Динамо» команда проводити не буде, цілком зосередившись на майбутній грі чемпіонату проти «Карпат».

    Нагадаємо, «Зоря» офіційно оголосила про підписання угоди з екс-гравцем «Манчестер Сіті».

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