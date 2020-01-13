  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Уболівальник відкрив стрілянину на баскетбольному матчі в США (відео)

    • Розсилка
    Місце злочину - Уболівальник відкрив стрілянину на баскетбольному матчі в США (відео)
    Місце злочину
    dallasnews.com

    Інцидент стався в одній зі шкіл штату Даллас

    Поліція штату Даллас повідомила про стрільбу під час баскетбольного матчу між шкільними командами Саут-Оук-Кліфф та Кімбалла.

    У результаті інциденту постраждали дві особи. Серйозно поранено 18-річного юнака. Також рикошетом кулі зачепило поліцейського. Життю останнього ніщо не загрожує.

    Інцидент стався в день відкриття спортивної арени після масштабної реконструкції. Йому передувала бійка на трибуні, яка закінчилася стрільбою.

    Наразі поліція затримала 15-річного підозрюваного.  

     Читайте також: Єдина олімпійська медалістка з Ірану залишила країну
    стрільба баскетбол поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ