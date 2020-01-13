Уболівальник відкрив стрілянину на баскетбольному матчі в США (відео)



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Місце злочину dallasnews.com

Інцидент стався в одній зі шкіл штату Даллас

Поліція штату Даллас повідомила про стрільбу під час баскетбольного матчу між шкільними командами Саут-Оук-Кліфф та Кімбалла.

У результаті інциденту постраждали дві особи. Серйозно поранено 18-річного юнака. Також рикошетом кулі зачепило поліцейського. Життю останнього ніщо не загрожує.

Інцидент стався в день відкриття спортивної арени після масштабної реконструкції. Йому передувала бійка на трибуні, яка закінчилася стрільбою.

Наразі поліція затримала 15-річного підозрюваного.

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