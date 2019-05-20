Уболівальники визнали українця найкращим гравцем бельгійської команди
-
Розсилка
Руслан Малиновський отримав «Золоту бутсу» від уболівальників
krcgenk.be
Півзахисник збірної України отримав «Золоту бутсу» від бельгійських уболівальників
Уболівальники бельгійського «Ґенка» визнали українського півзахисника Руслана Малиновського найкращим гравцем команди останнього сезону. Футболіст отримав від них символічну «Золоту бутсу», інформує сайт клубу.
Уболівальники «Ґенка» оцінюють дії гравців після кожного матчу чемпіонату країни. У кінці сезону набрані бали підсумовуються.
Поточного сезону Малиновський забив 16 м’ячів та віддав 16 результативних передач у 51-му поєдинку. «Ґенк» у підсумку виборов чемпіонський титул.
Читайте також: Український футболіст з нігерійським корінням: Росія - агресор. Я би туди грати не поїхав