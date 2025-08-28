Головна Світ Політика
«Будують швидко». Пентагон оцінив ядерний потенціал РФ та Китаю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
«Будують швидко». Пентагон оцінив ядерний потенціал РФ та Китаю
Китай та Росія продовжують збільшувати свій ядерний потенціал
фото із відкритих джерел

Пентагон заявив про стрімке нарощування ядерного арсеналу Китаю

Війна проти України не вплинула на ядерний потенціал Росії, який залишається майже повністю модернізованим. При цьому Китай стрімко нарощує свій ядерний арсенал. За останні два роки він додав до своїх стратегічних озброєнь майже такий самий обсяг, яким зараз володіє вся Велика Британія. Про це заявив заступник начальника штабу ВПС США зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції, генерал-лейтенант Ендрю Джебара, пише «Главком».

Виступаючи в інтерв'ю для Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла, представник Пентагону пояснив, що модернізація російських сил ядерного стримування триває вже тривалий час. «Чи стали вони слабшими через Україну? Здебільшого ні. Кошти на ядерне стримування виділяються, як і раніше, вони мають пріоритет над завданнями, що стосуються України», – зазначив Джебара.

Ситуація у Китаї 

Джебара підкреслив, що Китай «перейшов від мінімальних сил стримування до здійснення стратегічного прориву, який ми сьогодні спостерігаємо». «За два роки, протягом яких я працюю на цій посаді, китайська сторона додала, по суті, майже стільки ж, скільки налічують усі британські сили ядерного стримування. Вони будують швидко і діють швидко. І вони продовжать це робити», – зазначив генерал. 

Як писав раніше «Главком», за даними американського «Бюлетеня атомних вчених», Китай розширює та модернізує свої арсенали ядерної зброї швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава, і накопичив уже близько 600 боєголовок. У звіті цієї некомерційної організації йдеться, що Китай будує близько 350 нових ракетних шахт та кілька нових баз для мобільних пускових установок.

За оцінками, китайські збройні сили мали близько 712 пускових установок для ракет наземного базування, але не всі були призначені для ядерної зброї. З цих пускових установок 462 можуть бути завантажені ракетами, «які можуть досягти континентальної частини Сполучених Штатів», йдеться у повідомленні. У бюлетені йдеться, що багато пускових установок призначені для ракет малої дальності, які здатні атакувати регіональні цілі, але більшість із них не були призначені для ядерного удару.

При цьому згідно з доповіддю Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (СІПРІ), майже всі ядерні держави активно модернізують свої арсенали. За даними СІПРІ, станом на січень 2025 року у світі налічувалося 12 241 боєголовка. Із них 9 614 перебували на складах, 3 912 були встановлені на ракетах і літаках, а 2 100 – у стані високої бойової готовності.

Росія та США разом володіють приблизно 90% усієї ядерної зброї у світі. У США – 5 177 боєголовок, у Росії– 5 459. За оцінками СІПРІ, Китай має не менше 600 ядерних боєголовок і нарощує свій арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна – приблизно на 100 боєголовок на рік.

Теги: росія Китай ядерна зброя

