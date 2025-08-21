Головна Світ Економіка
Українські удари по НПЗ спричинили паливну кризу в Росії – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Українські удари по НПЗ спричинили паливну кризу в Росії – FT
Пожежа внаслідок удару по одному з російський нафтопереробних заводів
фото з відкритих джерел

З початку липня Україна уразила щонайменше чотири великі нафтопереробні заводи

Удари по російських нафтопереробних заводах вивели з ладу частину потужностей РФ. Це своєю чергою спричинило паливну кризу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що гуртові ціни на бензин на Росії досягли рекордних значень. Тонна бензину А-95 на біржі 20 серпня коштувала на 55% більше, ніж на початку року, і на 8% більше, ніж на початку серпня. На ринку фіксується нестача палива в низці регіонів через удари українських дронів по нафтопереробних заводах.

Криза змусила Москву призупинити експорт бензину, щоб утримати перероблені продукти на внутрішньому ринку. Однак цей захід не зміг стримати зростання цін і загострення дефіциту.

З початку липня Україна вразила щонайменше чотири великих НПЗ. За даними експертів, удари спрямовані по підприємствах у ключовому регіоні, що може вивести їх з ладу надовго або назавжди. За даними брокера Finam, щонайменше 10% переробних потужностей Росії виведено з ладу. Удари по залізничній інфраструктурі в центральній частині країни погіршили ситуацію, спричинивши затримки руху поїздів і перебої з постачанням палива.

Водночас роздрібні ціни на бензин в Росії зросли на 9% за рік і більш ніж на 5% з січня. В окремих регіонах фіксуються найгостріші перебої, особливо далеко від центру країни. Аналітики очікують, що зростання цін триватиме щонайменше до вересня, а перебої збережуться у важкодоступних регіонах. При цьому системної кризи поки що не прогнозується: дизельне паливо, необхідне армії та сільському господарству, у дефіциті не перебуває.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ, який спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тонн нафти на рік.

До слова, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.

