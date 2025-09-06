Головна Світ Соціум
Розвідка повідомила, як Кремль ідеологічно обробляє дітей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Розвідка повідомила, як Кремль ідеологічно обробляє дітей
У 2025 році російський уряд планує витратити 66 млрд рублів на програми патріотичного виховання
Служба зовнішньої розвідки повідомила про встановлення Кремлем тотального контролю над молоддю

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) заявила, що Кремль системно посилює вплив на освіту та дозвілля російських школярів. За даними розвідки, Росія створює централізовану модель ідеологічного контролю, використовуючи державне фінансування, медіа та освітні платформи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

За інформацією СЗР, ідеологічний контроль здійснюється через структури, близькі до російського диктатора Путіна:

  • Освіта. Основний постачальник шкільних підручників у РФ – видавництво «Просвещение» – перебуває під контролем фонду «Фин-Партнер», пов’язаного з братами Ротенбергами, які є давніми союзниками Путіна.
  • Науково-технічні гуртки. Державна корпорація «Ростех» під керівництвом Сергія Чемезова курує розробку завдань для технічних гуртків та конкурсів, охоплюючи десятки тисяч дітей по всій країні.
  • Медіапростір. Споживання медіа значною мірою контролюється структурами Юрія Ковальчука, до активів якого належать «Национальная Медиа Группа», «Газпром-Медиа» та VK. Остання активно просуває новий месенджер Max серед молоді.

Зазначається, що у 2025 році російський уряд планує витратити 66 млрд рублів на програми патріотичного виховання. З цієї суми 20 млрд піде на фінансування руху «Движение первых», що дорівнює річному бюджету Єврейської автономної області.

Паралельно з цим, міністерство цифрового розвитку РФ планує розширити систему відеоспостереження: до 2030 року в регіонах мають встановити 5 млн камер з функцією розпізнавання облич. Загальний бюджет проєкту становить 12 млрд рублів. На сьогодні понад 68 суб’єктів федерації вже інтегрували цю технологію, а кількість активних камер перевищила 1 млн одиниць.

Нагадаємо, повномасштабна війна, яку Російська Федерація розпочала проти України, може завершитися до кінця 2025 року. Проте для цього має співпасти низка ключових факторів. Як пише «Главком», представник ГУР Андрій Юсов в інтерв’ю для «Новини.LIVE» пояснив, які умови потрібні для завершення війни.

За словами Юсова, на перебіг війни впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники, а ймовірність її завершення до кінця 2025 року є лише одним із можливих сценаріїв.

 

