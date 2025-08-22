Аналітики пояснили, з якою метою Кремль просуває Стамбульську угоду

Лавров стверджував, що переговори у Стамбулі в 2022 році базувалися на концепції «усунення корінних причин» війни в Україні

Кремль продовжує наполягати, що переговори в Стамбулі 2022 року є єдиною прийнятною відправною точкою для потенційних майбутніх переговорів щодо війни в Україні. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія буде діяти в питанні гарантій безпеки для України, спираючись на свій досвід з Мінськими угодами II 2015 року та Стамбульськими переговорами 2022 року. Лавров стверджував, що переговори в Стамбулі 2022 року базувалися на концепції «усунення корінних причин» війни в Україні, посилаючись на часто повторюване Кремлем звинувачення, що «корінні причини» війни включають розширення НАТО на схід та нібито дискримінацію України щодо російськомовних громадян та пов'язаної з Москвою Української православної церкви.

Лавров стверджував, що переговори в Стамбулі 2022 року забезпечили б безпеку України «чесно і колективно» за допомогою групи країн-гарантів, включаючи постійних членів Ради Безпеки ООН (РБ ООН), Німеччину та Туреччину. Він додав 20 серпня, що Росія готова підписати угоду на основі переговорів у Стамбулі 2022 року і що ці переговори є «хорошим прикладом» способу домогтися припинення війни.

«Недавні заяви Лаврова, в яких він вихваляє переговори в Стамбулі 2022 року, свідчать про те, що Кремль обрав Лаврова головним рупором давньої російської риторики про те, що переговори в Стамбулі є необхідною відправною точкою для переговорів. Угода, заснована на переговорах у Стамбулі 2022 року, паралізувала б Україну, назавжди заборонивши їй вступати до НАТО, наклавши жорсткі обмеження на чисельність українських збройних сил і заборонивши Україні отримувати будь-яку військову допомогу від Заходу», – пояснюють аналітики.

ISW наголошує, що проєкт угоди також вимагав, щоб Росії та РБ ООН, включаючи Китайську Народну Республіку, було надано статус держав-гарантів і щоб вони діяли узгоджено в разі порушення угоди, що дозволило б Росії накласти вето на західну військову допомогу Україні.

«Проєкт Стамбульської угоди, зокрема, не накладає жодних обмежень на військові можливості Росії, фактично нейтралізуючи Україну в політичному та військовому плані, одночасно захищаючи здатність Росії в майбутньому знову вторгнутися в Україну на набагато вигідніших умовах, ніж ті, з якими вона зіткнулася в 2022 році. Кремль, ймовірно, розуміє, що Стамбульська угода 2022 року є неприйнятною для Києва, і тому продовжує посилатися на неї, намагаючись представити Україну як країну, яка не бажає вести переговори, в той час як Москва продовжує затримувати добросовісні мирні зусилля», – зауважують аналітики.

Раніше Сергій Лавров заявив, що російська сторона готова до переговорів з Україною, але висунула нову умову щодо легітимності українського підписанта. За словами Лаврова, це питання має бути вирішене, якщо і коли справа дійде до підписання майбутніх домовленостей.

Також Лавров обмовився про припинення вогню. Він ще раз підтвердив попередні заяви про те, що Росія не готова до припинення вогню, бо, ймовірно, побоюється, що Україні продовжать постачати зброю партнери.

Зокрема, голова російського МЗС заявив, що його країна нібито згодна на гарантії безпеки для України. Водночас Москва не погодиться з тим, щоб колективні гарантії безпеки ухвалювалися без її участі.