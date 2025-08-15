Чи говоритимуть Путін і Трамп про повернення російських спортсменів: відповідь Кремля

Зустріч між Трампом і Путіним пройде на Алясці

Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним 15 серпня

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на запитання про те, чи обговорюватимуть російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп повернення російських спортсменів на міжнародну арену. Про це передає «Главком».

На зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа чи можуть бути порушені питання повернення російського спорту на міжнародну арену?

Навряд, – сказав Пєсков.

У березні 2022 року МОК закликав усунути російських спортсменів від міжнародних турнірів через російську агресію проти України.

У 2023 році МОК рекомендував допускати росіян до змагань у нейтральному статусі.

Як повідомлялося, переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путінім на Алясці, які відбудуться вже сьогодні, не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції. Про це повідомляє The New York Times, пише «Главком».

Видання підкреслює, що українські та європейські лідери висловлюють побоювання, що зустріч без участі України дає Путіну можливість вплинути на американського президента.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи.

Зауважимо, перший російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна. Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.