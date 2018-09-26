УЄФА оновив рейтинг клубів: «Шахтар» увійшов в топ-10



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Фото: ФК Шахтар

«Динамо» піднялося на 23-ю позицію

В оновленому клубному рейтингу УЄФА донецький «Шахтар» потрапив до топ-10.

Варто додати, що «гірники» обійшли португальський «Порту», при тому що у обох клубів по 75.000 очок.

Щодо решти український клубів, то «Динамо» піднялося на 23-ю позицію (55,000 очок).

Також у переліку є і «Дніпро».

Попри те, що самого клубу вже не існує, участь у фіналі Ліги Європи у сезоні 2014-2015 досі забезпечує команді місце у переліку. «Дніпро» в оновленому рейтингу займає 54-е місце (24,000 очок).

Варто додати, що схожа ситуація і з «Металістом». Команда з Харкова на 144-ій позиції (2,00 очок). Однак вже наступного сезону команда випаде з рейтингу.

На 108-ій позиції розмістилася луганська «Зоря» (11,500 очок).

Місця з 140-го по 145-е займають українські клуби.

Окрім вже згаданого «Металіста», це також «Маріуполь», «Ворскла», «Олександрія», «Олімпік» та «Чорноморець».

Це ті клуби, які за останні п’ять років хоча б раз представляли Україну в єврокубках.

Загалом перелік топ-10 виглядає наступним чином:

Джерело: 24 канал