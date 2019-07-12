УЄФА підтвердив десятирічну дискваліфікацію звинуваченого у договірних матчах клубу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На наступних десять років єврокубки для «Скендербеу» закриті Newsport.al

Найближчим часом може постраждати також турецький «Трабзонспор»

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію, подану албанським «Скендербеу» на рішення УЄФА, який визнав албанський клуб винним в участі в договірних матчах, повідомляє прес-служба організації.

В кінці березня 2018 року УЄФА відсторонив «Скендербеу» від єврокубків на 10 років і зобов'язав виплатити штраф у розмірі € 1 млн.

Торік у травні албанський клуб подав апеляцію на рішення УЄФА. Слухання у справі відбулися в середині минулого квітня.

На підставі наявних доказів CAS прийшов до висновку, що «Скендербеу» несе відповідальність за участь у договірних матчах. Суд постановив також, що санкції УЄФА щодо клубу були пропорційними і обґрунтованими.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що «Трабзонспор» можуть виключити з єврокубків в сезоні-2020/2021 або 2021/2022.