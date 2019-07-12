  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    УЄФА підтвердив десятирічну дискваліфікацію звинуваченого у договірних матчах клубу

    • Розсилка
    На наступних десять років єврокубки для &laquo;Скендербеу&raquo; закриті - УЄФА підтвердив десятирічну дискваліфікацію звинуваченого у договірних матчах клубу
    На наступних десять років єврокубки для «Скендербеу» закриті
    Newsport.al

    Найближчим часом може постраждати також турецький «Трабзонспор»

    Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію, подану албанським «Скендербеу» на рішення УЄФА, який визнав албанський клуб винним в участі в договірних матчах, повідомляє прес-служба організації.

    Читайте також

    В кінці березня 2018 року УЄФА відсторонив «Скендербеу» від єврокубків на 10 років і зобов'язав виплатити штраф у розмірі € 1 млн.

    Торік у травні албанський клуб подав апеляцію на рішення УЄФА. Слухання у справі відбулися в середині минулого квітня.

    На підставі наявних доказів CAS прийшов до висновку, що «Скендербеу» несе відповідальність за участь у договірних матчах. Суд постановив також, що санкції УЄФА щодо клубу були пропорційними і обґрунтованими.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що «Трабзонспор» можуть виключити з єврокубків в сезоні-2020/2021 або 2021/2022.

     Читайте також: Тренер «Реалу» Зідан тимчасово залишив команду
    Читайте також
    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Скендербеу»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ