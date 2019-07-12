УЄФА підтвердив десятирічну дискваліфікацію звинуваченого у договірних матчах клубу
Найближчим часом може постраждати також турецький «Трабзонспор»
Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію, подану албанським «Скендербеу» на рішення УЄФА, який визнав албанський клуб винним в участі в договірних матчах, повідомляє прес-служба організації.
В кінці березня 2018 року УЄФА відсторонив «Скендербеу» від єврокубків на 10 років і зобов'язав виплатити штраф у розмірі € 1 млн.
Торік у травні албанський клуб подав апеляцію на рішення УЄФА. Слухання у справі відбулися в середині минулого квітня.
На підставі наявних доказів CAS прийшов до висновку, що «Скендербеу» несе відповідальність за участь у договірних матчах. Суд постановив також, що санкції УЄФА щодо клубу були пропорційними і обґрунтованими.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що «Трабзонспор» можуть виключити з єврокубків в сезоні-2020/2021 або 2021/2022.