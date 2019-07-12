Тренер «Реалу» Зідан тимчасово залишив команду
Зінедін Зідан
The National
Зінедін Зідан терміново залишив тренувальний табір команди за невідомих сімейних обставин
Головний тренер мадридського «Реалу» Зінедін Зідан терміново залишив тренувальний табір команди в канадському Монреалі.
47-річний фахівець повернувся до Іспанії за неназваними сімейними обставинами, інформує прес-служба клубу.
Наразі тренувальним процесом керує асистент Зідана Давид Беттоні.
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«Реал» вирушив до Канади в передсезонний тур. Мадридці зіграють там проти «Баварії» (21 липня), «Арсеналу» (24 липня), «Атлетико» (27 липня). Разом з командою готується і український голкіпер Андрій Лунін.
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