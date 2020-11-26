УЄФА по життєво дискваліфікував представника футбольного клубу за заклики вбивати вірмен

Також від співпраці з «Карабахом» відмовилася фірма adidas

УЄФА виніс рішення по дисциплінарній справі проти глави прес-служби «Карабаху» Нурлана Ібраґімова. Він на своїй сторінці в соцмережах опублікував заклики до вбивства вірмен різного віку. Було прийнято рішення довічно відсторонити Ібраґімова від будь-якої футбольної діяльності, повідомляє прес-служба УЄФА. «Карабах» оштрафований на € 100 тис.

Нагадаємо, 4 листопада було оголошено, що співробітника «Карабаху» тимчасово відсторонили від футболу. У публікаціях Ібраґімова угледіли расистські заклики і порушення базових правил поведінки. Також від співпраці з «Карабахом» відмовилася фірма adidas, яка раніше була його технічним спонсором.

Генеральна прокуратура Вірменії порушила кримінальну справу проти прес-секретаря «Карабаху» Нурлана Ібраґімова – на особистих сторінках в соціальних мережах він закликав до вбивства людей різного віку вірменської національності.

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