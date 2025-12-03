Українські ультрас подякували фанатам з Європи за проведення акцій проти Путіна
Українські ультрас дали поради європейським фанатам і патріотам
Українські ультрас подякували фанатам з різних країн Європи, які проводили акції проти російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком».
«Ми вдячні всім фанатським рухам і окремим представникам рухів, які підтримали нашу ініціативу. Сподіваємось, що велика війна ніколи не прийде у ваш дім, але, як нас Путін не питав, коли напав на нашу країну, так і вас він питати не буде. Що в голові у божевільного диктатора – не знає ніхто. Найкраще, що ви можете зробити в цій ситуації – не боятись і бути готовими», – йдеться у зверненні.
Також українські ультрас дали поради європейським фанатам і патріотам.
«Опановуйте базові навички у таких напрямках: правила поводження зі зброєю, тактична медицина, саперна справа, тощо. І, що найголовніше, все, що стосується БПЛА: розвідувальні літаки і дрони, дрони-бомбардувальники, і дрони-камікадзе – ФПВ. Навчитись керуванню безпілотними літаками, дронами, або ФПВ нескладно. Для цього достатньо лише спеціального пульта керування і симулятора, яких достатньо у відкритому доступі в інтернеті. Ви завжди можете звернутись за порадою до українських фанатів, контакти яких ви маєте. Або, можливо у вас є контакти добровольців з Європи, безпосередньо з ваших країн, які воюють на боці України», – зазначається у зверненні.
Нагадаємо, фанати з різних країн Європи провели акції проти російського диктатора Володимира Путіна.
Банери, графіті, футболки з символічним написом «Fck Ptn» з'явилися на стадіонах та вулицях Болгарії, Литви, Хорватії, Латвії, Молдови, Чехії, Бельгії та України.
Якщо говорити про представників іноземних фанатських рухів, то до антипутінської акції доєдналися:
- «Бероє» (Стара Загора, Болгарія)
- «Локомотив» (Пловдив, Болгарія)
- «Жальгіріс» (Вільнюс, Литва)
- «Динамо» (Загреб, Хорватія)
- Ультрас Латвія
- «Шарлєруа» (Бельгія)
- «Жальгіріс» (Каунас, Литва)
- «Зімбру» (Кишинів, Молдова)
- «Лєвскі» (Софія, Болгарія)
- «Шибенік» (Хорватія)
- «Фастав Злін» (Чехія)
- «Атлантас» (Клайпеда, Литва)
Як повідомлялося, українські ультрас зробили звернення до європейських фанатів та патріотів з закликом провести акцію проти Путіна.
«Російські спецслужби, під керівництвом Путіна, вкладають величезні кошти у дестабілізацію Європи. Вони купують ваших політиків, вони дають гроші «лівим», «правим». Вони докладають зусиль, щоб посилити проблему з мігрантами (тільки останнім часом – на кордоні Польщі та Білорусі та на кордоні Фінляндії та Росії)», – йдеться у зверненні.
Українські фанати також закликали доєднатися до їхньої акції.
«Ми, українські фанати, які зараз воюють із «червоною чумою» на фронті в Україні, закликаємо європейських фанатів приєднатися до акції, яку проведе молоде покоління наших ультрас, на тих стадіонах, де ще проходять футбольні матчі. 22-23 листопада, на наших секторах будуть банери «FCK PTN», закликаємо і вас показати таким чином своє ставлення до цього кривавого диктатора. Не мовчіть і покажіть Путіну, що Європа не боїться його! Покажіть, що ВИ НЕ БОЇТЕСЬ ЙОГО! Тому що Європа, це – кожен із вас! Ця акція – лише маленький крок. Пам'ятайте актуальну сьогодні істину: Si vis pacem, para bellum», – наголошувалося у зверненні.
