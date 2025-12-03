Українські ультрас подякували фанатам з Європи за проведення акцій проти Путіна

Українські ультрас дали поради європейським фанатам і патріотам

Українські ультрас подякували фанатам з різних країн Європи, які проводили акції проти російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком».

«Ми вдячні всім фанатським рухам і окремим представникам рухів, які підтримали нашу ініціативу. Сподіваємось, що велика війна ніколи не прийде у ваш дім, але, як нас Путін не питав, коли напав на нашу країну, так і вас він питати не буде. Що в голові у божевільного диктатора – не знає ніхто. Найкраще, що ви можете зробити в цій ситуації – не боятись і бути готовими», – йдеться у зверненні.

Також українські ультрас дали поради європейським фанатам і патріотам.

«Опановуйте базові навички у таких напрямках: правила поводження зі зброєю, тактична медицина, саперна справа, тощо. І, що найголовніше, все, що стосується БПЛА: розвідувальні літаки і дрони, дрони-бомбардувальники, і дрони-камікадзе – ФПВ. Навчитись керуванню безпілотними літаками, дронами, або ФПВ нескладно. Для цього достатньо лише спеціального пульта керування і симулятора, яких достатньо у відкритому доступі в інтернеті. Ви завжди можете звернутись за порадою до українських фанатів, контакти яких ви маєте. Або, можливо у вас є контакти добровольців з Європи, безпосередньо з ваших країн, які воюють на боці України», – зазначається у зверненні.

Нагадаємо, фанати з різних країн Європи провели акції проти російського диктатора Володимира Путіна.

Банери, графіті, футболки з символічним написом «Fck Ptn» з'явилися на стадіонах та вулицях Болгарії, Литви, Хорватії, Латвії, Молдови, Чехії, Бельгії та України.

Якщо говорити про представників іноземних фанатських рухів, то до антипутінської акції доєдналися:

«Бероє» (Стара Загора, Болгарія)

«Локомотив» (Пловдив, Болгарія)

«Жальгіріс» (Вільнюс, Литва)

«Динамо» (Загреб, Хорватія)

Ультрас Латвія

«Шарлєруа» (Бельгія)

«Жальгіріс» (Каунас, Литва)

«Зімбру» (Кишинів, Молдова)

«Лєвскі» (Софія, Болгарія)

«Шибенік» (Хорватія)

«Фастав Злін» (Чехія)

«Атлантас» (Клайпеда, Литва)

Як повідомлялося, українські ультрас зробили звернення до європейських фанатів та патріотів з закликом провести акцію проти Путіна.

«Російські спецслужби, під керівництвом Путіна, вкладають величезні кошти у дестабілізацію Європи. Вони купують ваших політиків, вони дають гроші «лівим», «правим». Вони докладають зусиль, щоб посилити проблему з мігрантами (тільки останнім часом – на кордоні Польщі та Білорусі та на кордоні Фінляндії та Росії)», – йдеться у зверненні.

Українські фанати також закликали доєднатися до їхньої акції.

«Ми, українські фанати, які зараз воюють із «червоною чумою» на фронті в Україні, закликаємо європейських фанатів приєднатися до акції, яку проведе молоде покоління наших ультрас, на тих стадіонах, де ще проходять футбольні матчі. 22-23 листопада, на наших секторах будуть банери «FCK PTN», закликаємо і вас показати таким чином своє ставлення до цього кривавого диктатора. Не мовчіть і покажіть Путіну, що Європа не боїться його! Покажіть, що ВИ НЕ БОЇТЕСЬ ЙОГО! Тому що Європа, це – кожен із вас! Ця акція – лише маленький крок. Пам'ятайте актуальну сьогодні істину: Si vis pacem, para bellum», – наголошувалося у зверненні.