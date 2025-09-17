Головна Спорт Новини
Пропагандисти назвали країни, які підтримують повернення Росії у міжнародний футбол

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Пропагандисти назвали країни, які підтримують повернення Росії у міжнародний футбол
Чи повернуться команди країни-агресора на міжнародну арену?
фото: AP

Російські футбольні клуби та збірні відсторонені від участі у змаганнях під егідою УЄФА з лютого 2022 року

12 лютого 2026 року у Брюсселі відбудеться Конгрес УЄФА. Російські пропагандисти стверджують, що на ньому буде розглянуто питання участі клубів з РФ у єврокубках та повернення молодіжних збірних країни-агресора до європейських турнірів. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що за пом'якшення поточних обмежень щодо Росії виступає Скандинавія. Швеція, Фінляндія та Норвегія вперше допускають повернення жіночих та молодіжних команд. Більше того, цей крок може бути зроблений вже до кінця року – «якщо зміниться ситуація щодо війни в Україні і сторони досягнуть миру».

Португалія, Іспанія, Італія, Швейцарія, Словаччина, Словенія та Чехія готові обговорювати варіант за згодою УЄФА. Болгарія, Сербія, Боснія та Герцеговина, Греція, Угорщина, Казахстан та Азербайджан виступають за повноцінне повернення Росії.

Російські футбольні клуби та збірні відсторонені від участі у змаганнях під егідою УЄФА з лютого 2022 року.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

