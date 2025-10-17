Головна Спорт Новини
УАФ звернулася до УЄФА через інтеграцію клубів із окупованих територій у російський футбол

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
УАФ звернулася до УЄФА через інтеграцію клубів із окупованих територій у російський футбол
УАФ звернулася до УЄФА з проханням розслідувати статус і діяльність клубів з окупованих територій України

Окупанти в Донецьку створили фейковий «Шахтар», який гратиме у Другій лізі Росії з футболу

Українська асоціація футболу направила офіційного листа до УЄФА у зв’язку із черговими фактами незаконної інтеграції футбольних клубів із тимчасово окупованих територій України до внутрішніх змагань російської федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У зверненні наголошується, що російський футбольний союз та державні органи РФ «продовжують незаконно інтегрувати українські клуби у свої внутрішні змагання, попри норми міжнародного права, основоположні принципи УЄФА та безпосередні рішення УЄФА щодо статусу українських клубів із тимчасово окупованих територій».

Як зазначено в листі, починаючи з 2026 року клуб із тимчасово окупованого Донецька під назвою «Шахтар» зареєстрований для участі в другій лізі чемпіонату Росії й має проводити свої домашні матчі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

«Фіктивний ФК «Шахтар» уже отримав ліцензію та схвалення національної футбольної ліги Росії для участі в наступному сезоні. Команда використовує назву та айдентику справжнього українського ФК «Шахтар» без будь-яких законних підстав чи дозволів», – зазначається у зверненні.

Крім того, за інформацією УАФ, незаконно створені клуби під назвами «Зоря» (Луганськ), що проводить свої матчі в Бєлгороді, та «Фрегат» із тимчасово окупованої території Херсонської області також можуть бути залучені до внутрішніх змагань Росії.

Наголошуємо, що «факт участі клубу, зареєстрованого на тимчасово окупованій території України, у змаганнях, організованих національною асоціацією іншої держави, без згоди УАФ є прямим порушенням територіальної юрисдикції УАФ».

Нагадуємо, що відповідно до статей 10, 11 та 84 Статуту ФІФА, саме УАФ є єдиною легітимною національною футбольною асоціацією, уповноваженою організовувати футбольну діяльність на всій території України, включно з тимчасово окупованими регіонами.

У зверненні підкреслюється, що такі дії Росії є «частиною скоординованої політичної спроби легітимізувати окупацію та стерти ідентичність українського футболу».

«Дозвіл на подібні випадки без належної реакції не лише становить загрозу для української футбольної екосистеми, але й підриває норми та принципи управління у футболі, які підтримує УЄФА», – йдеться в листі.

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА з проханням розслідувати статус і діяльність зазначених клубів, надати офіційне роз’яснення їхнього правового становища та поінформувати УАФ про результати розгляду.

«Цілісність європейського футболу, повага до міжнародно визнаних кордонів і цінності миру, солідарності та взаємної поваги, які сповідує УЄФА, наразі поставлені під загрозу. Ми довіряємо вашій відданості принципам справедливості та просимо вжити необхідних заходів щодо зазначеного питання», – наголошується в листі.

Нагадаємо, окупанти в Донецьку створили фейковий «Шахтар», який гратиме у Другій лізі Росії з футболу.

