УЄФА прийме рішення по стадіону «Ворскли» наступного тижня



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Фото: ФК Ворскла

На кону матчі групового раунду Ліги Європи

«Ворскла» цього літа в терміновому порядку модернізувала свій стадіон, щоб він відповідав нормам УЄФА для проведення матчів групового етапу Ліги Європи.

Минулого тижня в Полтаві тестували нову систему освітлення на арені.

Її заміна була однією з ключових вимог УЄФА.

Остаточне рішення щодо можливості проведення матчів групи Ліги Європи в Полтаві буде прийнято вже на наступному тижні.

Якщо вердикт УЄФА все-таки буде негативним, то «Ворскла» буде грати єврокубкові матчі на «Арені Львів».

Про це клуб домовився відразу після того, як закінчився минулий чемпіонат, за підсумками якого «Ворскла» зайняла третє місце.

Свій перший матч в цьому розіграші Ліги Європи полтавці зіграють 20 вересня, а жеребкування групової стадії пройде 31 серпня.

Джерело: FootballHub