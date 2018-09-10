УЄФА веде переговори про проведення фіналу Ліги чемпіонів в Нью-Йорку



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Раніше президент УЄФА Александер Чеферін пообіцяв, що матчі Ліги чемпіонів до 2024 року будуть проходити в Європі

Хауме Роурес, засновник групи мультимедійних комунікацій в Іспанії Mediapro, повідомив, що УЄФА веде переговори про фінал Ліги чемпіонів в Нью-Йорку.

За словами Роуреса, організація розділяє філософію керівників Ла Ліги, які уклали контракт на проведення матчів Прімери в Північній Америці.

«Переговори тривають. Досліджується можливість проведення фіналу Ліги чемпіонів в Нью-Йорку», - розповів Роурес в шоу El Matí на Catalunya Rádio.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін пообіцяв, що матчі Ліги чемпіонів до 2024 року будуть проходити в Європі.

Раніше повідомлялося, що користувачі інтернету та прихильники футболу з Росії після матчу Україна – Словаччина у Лізі націй, в основному, вітали підопічних Андрія Шевченка з перемогою.

Джерело: Tribuna.com