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    УЄФА веде переговори про проведення фіналу Ліги чемпіонів в Нью-Йорку

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    УЄФА веде переговори про проведення фіналу Ліги чемпіонів в Нью-Йорку

    Раніше президент УЄФА Александер Чеферін пообіцяв, що матчі Ліги чемпіонів до 2024 року будуть проходити в Європі

    Хауме Роурес, засновник групи мультимедійних комунікацій в Іспанії Mediapro, повідомив, що УЄФА веде переговори про фінал Ліги чемпіонів в Нью-Йорку.

    За словами Роуреса, організація розділяє філософію керівників Ла Ліги, які уклали контракт на проведення матчів Прімери в Північній Америці.

    «Переговори тривають. Досліджується можливість проведення фіналу Ліги чемпіонів в Нью-Йорку», - розповів Роурес в шоу El Matí на Catalunya Rádio.

    Раніше президент УЄФА Александер Чеферін пообіцяв, що матчі Ліги чемпіонів до 2024 року будуть проходити в Європі.

    Раніше повідомлялося, що користувачі інтернету та прихильники футболу з Росії після матчу Україна – Словаччина у Лізі націй, в основному, вітали підопічних Андрія Шевченка з перемогою.

    Джерело: Tribuna.com

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