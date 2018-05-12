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    УЄФА відкрив справу проти Буффона одразу за двома статтями

    • Сьогодні, 10:45
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    Джанлуїджі Буффон
    Джанлуїджі Буффон

    УЄФА розгляне поведінку Джанлуїджі Буффона в матчі «Реал» – «Ювентус»

    Голкіпер «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон ризикує бути покараним за свою поведінку в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «Реала».

    Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне поведінку Джанлуїджі Буффона в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів «Реал» – «Ювентус». Справа буде розглянута 31 травня, інформує офіційний сайт УЄФА.

    Проти Буффона відкрито провадження одразу за двома статтями – отримання прямої червоної картки та порушення загальних принципів поведінки.

    Нагадаємо, Буффон був вилучений головним арбітром зустрічі Майклом Олівером після протестів проти призначення пенальті у ворота «Ювентуса» на останніх хвилинах матчу. Даний пенальті був реалізований та вивів «Реал» у півфінал турніру.

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