УЄФА затвердив кошики на жеребкування Євро-2020



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Жеребкування Євро-2020 УЄФА

Збірна України потрапила в перший кошик

УЄФА затвердив кошики на жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи 2020.

Як і прогнозувалося раніше, збірна України потрапила до першого кошика. То ж команда Андрія Шевченка точно не зіграє на груповому етапі проти Бельгії, Італії, Англії, Німеччини та Іспанії.

Кошик 1: Бельгія, Італія (господар), Англія (господар), Німеччина (господар), Іспанія (господар), Україна.

Кошик 2: Франція, Польща, Швейцарія, Хорватія, Нідерланди (господар), Росія (господар).

Кошик 3: Португалія, Туреччина, Данія (господар), Австрія, Швеція, Чехія.

Кошик 4: Вельс, Фінляндія, переможці матчів плей-оф Ліги націй.

Нагадаємо, збірна України вийшла в фінальний турнір Євро-2020 з першого місця в групі з Португалією та Сербією.