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    УЄФА затвердив кошики на жеребкування Євро-2020

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    Жеребкування Євро-2020 - УЄФА затвердив кошики на жеребкування Євро-2020
    Жеребкування Євро-2020
    УЄФА

    Збірна України потрапила в перший кошик

    УЄФА затвердив кошики на жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи 2020.

    Як і прогнозувалося раніше, збірна України потрапила до першого кошика. То ж команда Андрія Шевченка точно не зіграє на груповому етапі проти Бельгії, Італії, Англії, Німеччини та Іспанії.

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    Кошик 1: Бельгія, Італія (господар), Англія (господар), Німеччина (господар), Іспанія (господар), Україна.

    Кошик 2: Франція, Польща, Швейцарія, Хорватія, Нідерланди (господар), Росія (господар).

    Кошик 3: Португалія, Туреччина, Данія (господар), Австрія, Швеція, Чехія.

    Кошик 4: Вельс, Фінляндія, переможці матчів плей-оф Ліги націй.

    Нагадаємо, збірна України вийшла в фінальний турнір Євро-2020 з першого місця в групі з Португалією та Сербією.  
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