УЄФА збільшив призовий фонд чемпіонату Європи-2020
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Кожен з 24 учасників отримає мінімум 1,25 млн євро
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) збільшив загальний призовий фонд чемпіонату Європи з футболу 2020 року.
Про це заявив генеральний секретар УЄФА Теодор Теодорідіс, повідомляється в Twitter організації.
24 команди, які візьмуть участь в чемпіонаті Європи, розділять між собою 371 млн євро призових.
Призові переможця складуть 34 млн євро.
Кожен учасник отримає мінімум 1,25 млн євро.
2/2 Important update regarding the UEFA EURO 2020 prize money: Theodore Theodoridis, UEFA General Secretary, reveals that the 24 teams taking part in UEFA EURO 2020 will share a total of €371m #UEFACongress pic.twitter.com/1eyZhQrSbs— UEFA (@UEFA) 26 февраля 2018 г.
Зазначимо, що призовий фонду чемпіонату Європи 2016 року у Франції склав 301 млн євро, а збірна Португалії, яка стала чемпіоном, отримала 25,5 млн євро.
Євро-2020 пройде з 12 червня по 12 липня. Вперше турнір пройде відразу в 12 містах: Лондон, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублін, Більбао, Будапешт, Глазго. Півфінали і фінал турніру прийме Лондон.
Нагадаємо, Рим отримав право прийняти матч відкриття футбольного чемпіонату Європи 2020 року.
Джерело: РБК-Україна