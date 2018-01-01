УЄФА збільшив призовий фонд чемпіонату Європи-2020

Кожен з 24 учасників отримає мінімум 1,25 млн євро

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) збільшив загальний призовий фонд чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Про це заявив генеральний секретар УЄФА Теодор Теодорідіс, повідомляється в Twitter організації. 24 команди, які візьмуть участь в чемпіонаті Європи, розділять між собою 371 млн євро призових. Призові переможця складуть 34 млн