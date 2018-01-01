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    УЄФА збільшив призовий фонд чемпіонату Європи-2020

    Кожен з 24 учасників отримає мінімум 1,25 млн євро
    Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) збільшив загальний призовий фонд чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Про це заявив генеральний секретар УЄФА Теодор Теодорідіс, повідомляється в Twitter організації. 24 команди, які візьмуть участь в чемпіонаті Європи, розділять між собою 371 млн євро призових. Призові переможця складуть 34 млн
    • Сьогодні, 15:09
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    Кожен з 24 учасників отримає мінімум 1,25 млн євро

    Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) збільшив загальний призовий фонд чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

    Про це заявив генеральний секретар УЄФА Теодор Теодорідіс, повідомляється в Twitter організації.

    24 команди, які візьмуть участь в чемпіонаті Європи, розділять між собою 371 млн євро призових.

    Призові переможця складуть 34 млн євро.

    Кожен учасник отримає мінімум 1,25 млн євро.

    Зазначимо, що призовий фонду чемпіонату Європи 2016 року у Франції склав 301 млн євро, а збірна Португалії, яка стала чемпіоном, отримала 25,5 млн євро.

    Євро-2020 пройде з 12 червня по 12 липня. Вперше турнір пройде відразу в 12 містах: Лондон, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублін, Більбао, Будапешт, Глазго. Півфінали і фінал турніру прийме Лондон.

    Нагадаємо, Рим отримав право прийняти матч відкриття футбольного чемпіонату Європи 2020 року. 

    Джерело: РБК-Україна

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